Германия: Случаят с дрона на летище Лайпциг е част от "сценарий за хибридна атака"

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Г ерманският вътрешен министър Александер Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от "сценарий за хибридна атака", предаде ДПА.

"Трябва да изходим от това, че става дума за много сериозен инцидент, който засяга пряко сигурността", каза Добринт на пресконференция на летището в източния германски град.

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Снощи обслужването на полети на аерогарата беше временно преустановено, след като там бе открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността безпилотният апарат е намерен близо до украински транспортен самолет "Антонов Ан-124 Кондор".

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Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата след проверка с рентген.

"Въпреки че забелязванията и засичанията на дронове в зони на летища, където не би трябвало да бъдат, не са нещо ново, особеното тук е прикрепеното взривно устройство, което говори за качествено ново равнище на заплаха", заяви Добринт.

По думите му разследващите в момента изясняват вида на експлозива, модела на дрона, произхода му и въпроса кой стои зад това.