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Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Германските власти откриха трети дрон и 50 грама хексоген край логистичния център на НАТО и Украйна в Лайпциг. Разследващите подозират намеса на руското военно разузнаване в опита за нападение срещу карго полети и украински самолети

25 август 2026, 09:50
Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг
Източник: БТА

Г ерманските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг/Хале по-рано този месец, съобщиха обществените медии "Вестдойчерундфунк" (ВДР) и "Норддойчерундфунк" (НДР), както и изданието "Зюддойче цайтунг", цитирани от Ройтерс.

Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военният експлозив хексоген, се отбелязва в медийните съобщения.

Засега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитираните в материалите източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля.

На 4 август до украински транспортен самолет "Антонов", използван за военни доставки, беше открит дрон, зареден с експлозиви. 

Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се е ударил в карго полет на Ди Ейч Ел малко след като летището бе временно затворено.

Летището е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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