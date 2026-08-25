Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Г ерманските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг/Хале по-рано този месец, съобщиха обществените медии "Вестдойчерундфунк" (ВДР) и "Норддойчерундфунк" (НДР), както и изданието "Зюддойче цайтунг", цитирани от Ройтерс.

Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военният експлозив хексоген, се отбелязва в медийните съобщения.

Засега няма коментар от прокуратурата на Германия. Цитираните в материалите източници подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля.

На 4 август до украински транспортен самолет "Антонов", използван за военни доставки, беше открит дрон, зареден с експлозиви.

Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се е ударил в карго полет на Ди Ейч Ел малко след като летището бе временно затворено.

Летището е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.