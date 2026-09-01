Свят

Си Цзинпин пристигна на историческа визита в Египет

Посещението е първото за китайския лидер в Кайро от десет години насам и идва на фона на засилващо се сътрудничество

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 20:34
Си Цзинпин пристигна на историческа визита в Египет
Източник: БТА/АР

К итайският президент Си Цзинпин пристигна в Египет - първото му посещение в най-многолюдната арабска държава от десет години насам.

Визитата на Си е втората спирка от второто му задгранично пътуване за тази година. Преди това той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, където разговаря с руския президент Владимир Путин и други лидери.

Миналия месец Египет, който получава около 1,3 млрд. долара годишно американска военна помощ, беше домакин на вторите си ежегодни военни учения с Китай. Те бяха подети миналата година, когато Пекин започна да се стреми към ограничаване на американското влияние в региона.

Египет се стреми към по-тесни отношения с Пекин от 2014 г., когато наскоро избраният тогава Сиси посети Китай и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Оттогава посланията на Кайро към Вашингтон са станали по-умерени, но „въпросите за надеждността и непредвидимостта на САЩ“, породени от войните в Газа и Иран, са засилили желанието на Египет да диверсифицира своите партньорства, каза той.

Египет, който граничи с Израел, Судан и Либия и на чиято територия се намира жизненоважната за световната търговия Суецки канал, често е разглеждан от чуждестранните сили като стратегически ключов фактор в един нестабилен регион, раздиран от множество конфликти.

Източник: БТА/АР

Китайските инвестиции в Египет нараснаха значително през последните години, като милиарди долари се насочват към сектори като промишлеността, пристанищата, слънчевата енергия, зеления водород и сателитните технологии.

Миналата седмица Си прие в Пекин краля на Йордания Абдула, като въпросът за правата на палестинците зае важно място в разговорите.

Очаква се по-късно този месец Си да посети Индия и САЩ.

Редактор: Стела Христова
Източник: Габриела Големанска/БТА    
Си Цзинпин Египет Китай Стратегическо партньорство Китайски инвестиции Геополитика
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