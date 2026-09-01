Си Цзинпин пристигна на историческа визита в Египет

К итайският президент Си Цзинпин пристигна в Египет - първото му посещение в най-многолюдната арабска държава от десет години насам.
Визитата на Си е втората спирка от второто му задгранично пътуване за тази година. Преди това той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, където разговаря с руския президент Владимир Путин и други лидери.
🇨🇳🇪🇬 Xi Jinping has arrived in Cairo for his first state visit to Egypt in 10 years, welcomed personally by President Abdel Fattah al-Sisi.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 1, 2026
The visit comes as Egypt expands cooperation with Beijing across defense, ports, manufacturing and clean energy. The two countries also…
Миналия месец Египет, който получава около 1,3 млрд. долара годишно американска военна помощ, беше домакин на вторите си ежегодни военни учения с Китай. Те бяха подети миналата година, когато Пекин започна да се стреми към ограничаване на американското влияние в региона.
Египет се стреми към по-тесни отношения с Пекин от 2014 г., когато наскоро избраният тогава Сиси посети Китай и подписа споразумение за стратегическо партньорство. Оттогава посланията на Кайро към Вашингтон са станали по-умерени, но „въпросите за надеждността и непредвидимостта на САЩ“, породени от войните в Газа и Иран, са засилили желанието на Египет да диверсифицира своите партньорства, каза той.
Египет, който граничи с Израел, Судан и Либия и на чиято територия се намира жизненоважната за световната търговия Суецки канал, често е разглеждан от чуждестранните сили като стратегически ключов фактор в един нестабилен регион, раздиран от множество конфликти.
Китайските инвестиции в Египет нараснаха значително през последните години, като милиарди долари се насочват към сектори като промишлеността, пристанищата, слънчевата енергия, зеления водород и сателитните технологии.
Миналата седмица Си прие в Пекин краля на Йордания Абдула, като въпросът за правата на палестинците зае важно място в разговорите.
Очаква се по-късно този месец Си да посети Индия и САЩ.