България

ЦИК започва първия основен ремонт на машините за гласуване от 2021 г. насам

До 15 октомври трябва да приключи техническото обновяване и сертификацията на устройствата, съобщи говорителят на ЦИК

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 21:00
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О свен профилактика на машините за гласуване преди президентския вот на 25 октомври, в обществената поръчка е предвиден и ремонт, тъй като от закупуването им през 2021 г. досега те не са били ремонтирани. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. По думите ѝ ще бъдат сменени флашките и батериите на дъната, като има заявка и за принтери.

Тестваме машинното гласуване от телефона и в метрото за президентските избори

Говорителят на ЦИК обясни, че при дефектиране на машина тя не е била ремонтирана, а просто е била изваждана от изборния процес. Цветкова изрази увереност, че до 15 октомври следва цялостният ремонт на всички машини, с които държавата разполага, да е приключил. След това предстои да отидат за сертификация към съответните институции. 

„Подготвяме комуникационната стратегия за тези избори вече почти два месеца. Не може на всички аудитории да се говори по един и същи начин. По един начин говорим на младите - за тях сме предвидили приложение, с което от вкъщи да могат да видят как се гласува машинно, разбира се и за възрастните, които желаят да го ползват”, коментира Цветкова.

„На предходните избори е имало такова приложение, което е било предназначено за наетите в изборния процес - тоест за избирателните комисии. Сега го надграждаме и ще има две секции - първата ще бъде съсредоточена към гражданите. Там всеки може да провери къде гласува по настоящ или по постоянен адрес, за българите в чужбина има заявление, което да подават към ЦИК, ще има и симулатор за машинно гласуване. Дори от вкъщи всеки ще може да види как да гласува с машина”, добави тя.

По думите ѝ всеки един гражданин трябва да може да види как се гласува машинно, за да се разсееят митовете, че машинното гласуване е сложно. „За това имаме около 200 демонстрационни машини, на които ще се инсталира демо версия на софтуера. Освен в столицата, планираме да бъдем и в университети, училища, площади в малки градове”, каза още тя.    

Говорителят на ЦИК увери, че се запазва и видеонаблюдението във всяка една секция. 

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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