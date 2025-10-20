Украйна остана без "Томахоук" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

К ремъл заяви днес, че Будапеща е била избрана за място за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, защото унгарският премиер Виктор Орбан има топли взаимоотношения с американския президент и конструктивни връзки с руския му колега, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Експерти: Позицията на Тръмп се сменя след всеки разговор с Путин)

Орбан ще разговаря с Путин днес

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна и развиване на отношенията между Русия и САЩ, е едва в началото си, добави в същото време говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Orban reveals why Hungary will host Putin-Trump summit.



Budapest stands for peace, while Brussels has “isolated itself” due to its warmongering policies, the Hungarian prime minister has said.



All others would imprison Putin and buy weapons from the ransom. 😄 pic.twitter.com/CEfdm7IYyd — Alternative News (@AlternatNews) October 19, 2025

Той каза още, че Русия е готова да разшири сътрудничеството си с Иран във всички области.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Москва поддържа близки отношения с Техеран и осъди ударите на САЩ и Израел по ирански ядрени обекти по-рано тази година, които бяха нанесени с декларирана цел да не бъде допуснато сдобиването на Иран с ядрено оръжие.