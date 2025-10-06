К ремъл днес заяви, че разполага със собствени възможности да покрие всичките си нужди на бойното поле, след като беше попитан за твърдението на Украйна, че Китай предоставя разузнавателна информация, за да позволи на Москва да нанася по-ефективни удари срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на този въпрос, след като Олег Александров, служител в Украинската агенция за външно разузнаване, заяви пред държавната информационна агенция Укринформ, че Китай предоставя сателитна информация за цели, включително такива, които се възползват от чуждестранни инвестиции.

"Ние разполагаме със собствени възможности, включително космически, за да изпълним всички задачи на специалната военна операция", заяви Песков пред репортери.

Говорителят на Кремъл също така подчерта, че няма основания Русия да бъде обвинявана за дроновете, забелязани в цяла Европа, и отхвърли коментарите на германския канцлер Фридрих Мерц, че според него Русия стои зад полетите на тези безпилотни апарати.

"В Европа има много политици, които сега са склонни да обвиняват Русия за всичко. Те го правят безразсъдно, безразборно", заяви пред репортери Песков.

"Цялата история с тези дронове е, меко казано, доста странна", каза Песков. "Няма причина Русия да бъде обвинявана за това“, добави той.

Песков също така посочи, че Русия приветства коментара на Доналд Тръмп относно предложението на руския президент Владимир Путин да запази доброволно ограниченията за ядрените оръжия, определени в новия договор СТАРТ, за още една година.

Путин направи това предложение през септември. Новият договор СТАРТ изтича на 5 февруари 2026 г.

Когато беше попитан за предложението, Тръмп каза пред репортери в неделя: "Струва ми се добра идея".

"Разбира се, приветстваме такова изявление", каза пред репортери Дмитрий Песков. "Смятаме, че това вече дава основания за оптимизъм, че САЩ ще подкрепят тази инициатива на президента Путин", добави той.

Русия и САЩ са най-големите ядрени сили с приблизително 87% от общия запас от ядрени оръжия в света. Русия разполага с общо 5459 ядрени бойни глави, а САЩ – с 5177.