Кремъл: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила

П оканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС.
"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.
През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.