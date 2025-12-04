България

Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...

Радев: Дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани

4 декември 2025, 23:03
Радев: Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но...
В писването на българите в конституцията на Република Северна Македония (РСМ) значително ще ускори пътя на страната към Европейския съюз (ЕС) и се надявам възможно най-скоро югозападната ни съседка да направи това, за да отвори вратата към преговори за пълноправно членство. Това заяви президентът Румен Радев на среща с представители на организации на българската общност в РСМ от градовете Битоля, Охрид, Скопие, Прилеп, Кавадарци и Кочани, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Радев: България е страната, която иска най-много РС Македония да стане част от ЕС

Дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани и да гарантира правото им на самоопределение, допълни Радев. „Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но това не може да е за сметка на правата на българската общност в страната“, подчерта президентът. Във връзка с това държавният глава изрази надежда властите в РСМ да изпълнят час по-скоро Европейския компромис от 2022 г. и да впишат българите в своята конституция. 

Румен Радев напомни, че именно българите от югозападната ни съседка за пръв път поставиха въпроса за ефективното гарантиране на техните права в собствената им страна и днес това е обща кауза не само на всички български институции, а и на ЕС. 

Представителите на българските организации изразиха надежда РСМ да не използва българската общност като алиби да не извършва необходимите реформи, които водят страната към евросъюза. Те категорично се обявиха срещу идеята за конституционни промени с отложено действие или други условности, защото става въпрос за гарантирането на основни човешки права, и че като лоялни граждани на своята страна очакват от институциите да им гарантират равни права и ефективна защита от дискриминация.

Радев изрази безпокойство от липсата на напредък в промяната на Конституцията на РСМ

Те информираха за своите опасения относно протичащия в Скопие процес по разработване и приемане на План за действие за защита на правата на общностите, което е важен ангажимент на Република Северна Македония от приетия през 2022 г. Европейски компромис. Беше изтъкнато, че не са били включени в подготовката на плана от самото начало, както и изключително краткият срок, в който внезапно са били призовани да предоставят оценки и предложения по документа.

Представителите на българските организации призоваха медии в България да не се ангажират само в случаите на най-остри посегателства срещу сънародниците ни в РСМ, но и с техните културни и обществени прояви. Те изразиха надежда България да насърчи повече студенти от югозападната ни съседка да следват в българските университети, което е изключително важно за контактите между младите хора от двете държави.

По-рано днес, с единодушие, депутатите от Комисията по външна политика приеха декларация, с която се осъжда акта на насилие от омраза срещу Владимир Перев – виден журналист и защитник на правата на българите в Република Северна Македония. С документа се подчертава безпрекословната подкрепа за всички граждани на РСМ с българско самосъзнание, които справедливо отстояват своите права. 

Настоява се управляващите в съседната страна да преустановят всякакви действия и изявления, оправдаващи насилието и изразяват несъгласие с публичното отричане и омаловажаване на съществуването на сериозен проблем с правата и сигурността на българите там. 

Радев: Обещанията на Северна Македония вече не работят

Председателят на комисията Йорданка Фандъкова прие в сградата на парламента представители на българската общност в Република Северна Македония. В срещата участва и Деница Сачева, ръководител на българската делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Основен акцент в разговора беше състоянието на правата на българите в съседната страна кандидат за членство в ЕС. Фандъкова категорично осъди нападението срещу Владимир Перев, който участва в срещата. Тя лично благодари на всички събеседници за справедливата кауза, която отстояват с цената на личната им сигурност и неприкосновеност.

Също днес, за първи път парламентарната комисия по политиките за българите извън страната събра в София представители на около 20 сдружения на българи в Република Северна Македония, активисти и журналисти. В заседанието на комисията участваха също посланикът на България в Скопие Желязко Радуков и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

Главната цел на това заседание на Комисията беше да дадем знак на нашите сънародници в Република Северна Македония, че не сме ги забравили, заяви пред журналисти председателят на комисията Стоян Таслаков. За първи път се случва по едно и също време всички български сдружения да са на едно и също място в София, отбеляза той. 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
Република Северна Македония Конституция на РСМ Румен Радев
