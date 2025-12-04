ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията

Г ДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура, предава NOVA.

Днес сутринта са влезли едновременно в над 40 офиса на фирми и частни адреси в София и страната.

Данъчни измами ощетили хазната с милиони

Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.

Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки.

Европрокуратурата съобщи за задържани в България, Чехия и Словакия заради измами с ДДС

Щетата от укритите данъци била за милиони, според запознати с разследването.