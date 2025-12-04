България

ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията

Акция е проведена под надзора на Европейската прокуратура

4 декември 2025, 22:00
ГДБОП и ДАНС разбиха ДДС мафията
Източник: БТА

Г ДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура, предава NOVA.

Днес сутринта са влезли едновременно в над 40 офиса на фирми и частни адреси в София и страната.

Данъчни измами ощетили хазната с милиони

Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове. 

Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки.

Европрокуратурата съобщи за задържани в България, Чехия и Словакия заради измами с ДДС

Щетата от укритите данъци била за милиони, според запознати с разследването. 

ДДС измами ГДБОП ДАНС Европейска прокуратура
Последвайте ни
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Лондон наказа Русия и обвини Путин за отравянията в Солсбъри

Два трамвая се сблъскаха на бул.

Два трамвая се сблъскаха на бул. "Шипченски проход" в София

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 6 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 6 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 6 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 6 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

България Преди 1 час

Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

САЩ охлабиха санкциите срещу „Лукойл“ извън Русия

Свят Преди 2 часа

Това съобщиха от американското финансово министерство

Владимир Путин се срещна с Нарендра Моди в Индия

Владимир Путин се срещна с Нарендра Моди в Индия

Свят Преди 4 часа

Путин и Моди пристигнаха от летището в резиденцията индийския премиер в Делхи

Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан

Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан

България Преди 5 часа

Съдът прецени, че няма доказателства за участието на 20-годишния Дениз Мюмюн в побоя

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

България Преди 5 часа

Движението в района вече е възстановено

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Свят Преди 5 часа

САЩ наградиха изключителния пилот със Сребърна звезда

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

Оставиха в ареста петима от задържаните в понеделник

България Преди 6 часа

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви

<p>Избраха цвета на годината - носи спокойствие и тишина</p>

Цветът на годината за 2026 г. е „Cloud Dancer“

Любопитно Преди 6 часа

Pantone избра „Cloud Dancer“ – първия бял цвят в историята на класацията – за цвят на 2026 г., като символ на спокойствие, яснота и нуждата от ново начало в напрегнатия съвременен свят

Защо жена не успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Защо жена не успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

 

<p>Шакира с неочакван комплимент към бившия си Жерар Пике</p>

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

Любопитно Преди 6 часа

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена

"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена

Свят Преди 6 часа

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

България Преди 6 часа

Кирил Вълчев: Да се помолим Бог да е с нас в делата ни

<p>Тайната афера, за която целият свят знаеше</p>

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Любопитно Преди 7 часа

Любовната история между Мария Калас и Аристотел Онасис се превръща в световна сензация, след като той изоставя оперната дива, за да се ожени за Джаки Кенеди, но въпреки това тайно продължава връзката си с Калас до самия си край

МЕТРО България отличи ресторантите в „Гастрономически пътеводител 2025“

МЕТРО България отличи ресторантите в „Гастрономически пътеводител 2025“

Преди 7 часа

Третото издание на инициативата събра над 120 участника от цялата страна и показа силата на местните продукти и модерната кухня, която съчетава български вкус с международни влияния. На специално събитие в МЕТРО Академия ресторанти от Варна, София, Бургас и Карнобат получиха отличия за впечатляващите си кулинарни концепции.

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

България Преди 7 часа

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Каква мечка сте според месеца на раждане

sinoptik.bg
1

Бенгалско тигърче проплака в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Радостина от “Игри на волята”: НЯМА такъв ужас като 7 седмици на блатото! (ВИДЕО)

Edna.bg

Веласкес: Ако трябва, 100 пъти ще повторя решението си за състава

Gong.bg

НА ЖИВО: Манчестър Юнайтед - Уест Хем 0:0, греда на домакините

Gong.bg

Поддръжници на "Величие" излязоха на протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя (ВИДЕО)

Nova.bg

Съдът остави петима в ареста по делото „Исторически парк“

Nova.bg