Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

К ремъл днес заплаши европейските лидери, че Русия ще преследва всяко физическо лице или страна, която открадне нейните средства и предупреди, че кражбата на руските активи ще се отрази лошо на европейските депозитари и инвестиции, предаде "Ройтерс".

ЕС обмисля предложение за използването на замразени в Европа руски активи за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро.

Замразените руски активи са на обща стойност около 300 милиарда щатски долара, от които 210 милиарда евро са в Европа. От средствата в Европа 185 милиарда евро са в намиращия се в Брюксел в централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear). От тези средства около 176 милиарда евро са преобразувани в кеш при настъпване на падежа на ценните книжа.

"Говорим за планове за нелегално изземане на руска собственост. В руския език наричаме това просто кражба", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той каза, че ако някой открадне или си присвои активите на Русия, или приходите от тези активи, тогава „свързаните с това лица ще бъдат преследвани по един или друг начин, ще им бъде потърсена сметка“.

По думите му свързаните с това страни също ще бъдат преследвани.

Кремъл многократно е казвал, че евентуален опит за отнемане на активите му би подкопал доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието, че е безопасно да се притежава собственост в Европа.

"Това са допълнителни стъпки към пълното унищожаване на доверието в принципа на неприкосновеност на собствеността", подчерта Песков.

„Бумерангът много сериозно ще удари онези, които са основните депозитари, страните, които са заинтересовани да са атрактивни за инвестиции“, добави той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц днес предложиха замразените активи на руската централна банка да бъдат използвани като обезпечение, за да бъдат предоставени на Украйна допълнителни заеми на стойност до 140 милиарда евро.

"Няма да конфискуваме активите", поясни Фон дер Лайен, след като пристигна за срещата на върха на ЕС в Копенхаген: "Украйна трябва да плати този заем, ако Русия плати репарации".

"Има растящ консенсус сред нас, че не само европейските данъкоплатци трябва да плащат за подкрепата за Украйна, но и че Русия трябва да бъде подведена под отговорност", подчерта Фон дер Лайен.

"Основният принцип на международното право е че трябва да си платиш за щетите, които си нанесъл", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

"Ако не започнеш война срещу друга страна, няма да си изложен на риск", добави Калас.