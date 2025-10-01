Свят

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

1 октомври 2025, 15:57
Кремъл заплаши европейските лидери с преследване
Източник: AP/БТА

К ремъл днес заплаши европейските лидери, че Русия ще преследва всяко физическо лице или страна, която открадне нейните средства и предупреди, че кражбата на руските активи ще се отрази лошо на европейските депозитари и инвестиции, предаде "Ройтерс".

ЕС обмисля предложение за използването на замразени в Европа руски активи за финансиране на заем за Украйна на стойност 140 милиарда евро.

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Замразените руски активи са на обща стойност около 300 милиарда щатски долара, от които 210 милиарда евро са в Европа. От средствата в Европа 185 милиарда евро са в намиращия се в Брюксел в централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear). От тези средства около 176 милиарда евро са преобразувани в кеш при настъпване на падежа на ценните книжа.

"Говорим за планове за нелегално изземане на руска собственост. В руския език наричаме това просто кражба", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Русия заплаши България: Това няма да остане без отговор

Той каза, че ако някой открадне или си присвои активите на Русия, или приходите от тези активи, тогава „свързаните с това лица ще бъдат преследвани по един или друг начин, ще им бъде потърсена сметка“.

По думите му свързаните с това страни също ще бъдат преследвани.

Кремъл многократно е казвал, че евентуален опит за отнемане на активите му би подкопал доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието, че е безопасно да се притежава собственост в Европа.

"Това са допълнителни стъпки към пълното унищожаване на доверието в принципа на неприкосновеност на собствеността", подчерта Песков.

„Бумерангът много сериозно ще удари онези, които са основните депозитари, страните, които са заинтересовани да са атрактивни за инвестиции“, добави той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц днес предложиха замразените активи на руската централна банка да бъдат използвани като обезпечение, за да бъдат предоставени на Украйна допълнителни заеми на стойност до 140 милиарда евро.

"Няма да конфискуваме активите", поясни Фон дер Лайен, след като пристигна за срещата на върха на ЕС в Копенхаген: "Украйна трябва да плати този заем, ако Русия плати репарации".

"Има растящ консенсус сред нас, че не само европейските данъкоплатци трябва да плащат за подкрепата за Украйна, но и че Русия трябва да бъде подведена под отговорност", подчерта Фон дер Лайен.

"Основният принцип на международното право е че трябва да си платиш за щетите, които си нанесъл", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

"Ако не започнеш война срещу друга страна, няма да си изложен на риск", добави Калас.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Русия ЕС активи
Последвайте ни
Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Как протича бременността при кучетата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 21 минути

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 31 минути

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 51 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 1 час

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 1 час

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

Откриха академичната година в Софийския университет

Откриха академичната година в Софийския университет

България Преди 1 час

Докторантските стипендии се увеличават с около 27%, а тези за всички студенти – с 15 на сто

<p>45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар, загинал в зверска&nbsp;катастрофа в София</p>

45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Свят Преди 2 часа

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци"

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Любопитно Преди 2 часа

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

Свят Преди 2 часа

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи

,

Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила

Свят Преди 2 часа

Опасността от Русия постепенно превръща Латвия в суперсила в сферата на безпилотните самолети

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg