Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

„Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни“.

Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков, цитиран от БГНЕС. Поводът е демонстрация, организирана от поддръжници на партия „Величие“, по-рано тази вечер, пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

След това членове на младежката организация на ГЕРБ и на партията се събраха пред къщата в Банкя.

„Допреди малко имаше провокация от една партия, която не знам дали мога да назова партия или е пирамида. Заедно с Младежкото ГЕРБ искаме да заявим, че подобна провокация се случва за последен път тук. Оттук-нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас“, каза Тома Биков.

Той изрази надежда, че останалите партии ще разберат това.

„Нямаме нищо против да изразяват политическата си позиция, нямаме нищо против някой да протестира, нямаме нищо против някой да води дебат с нас и да бъде на различни позиции от нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното и в рамките на закона, а не със средствата на пърформанса и провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства“, заяви депутатът от ГЕРБ.

Представители на младежкото ГЕРБ заявиха, че твърдо заставят зад лидера на партията Бойко Борисов. Те също призоваха политическият дебат да се води там където му е мястото, а не пред домовете на хората.

По-рано днес, около 200, по техните думи, поддръжници на „Величие“ демонстрираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяваща Борисов и други политици.

Протестът беше излъчен в социалната мрежа Фейсбук.

„Над 200 души отидоха до Банкя, за да оставят пред дома на Бойко Борисов картината на партия „Мафия”, заявиха протестиращите.

„Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден!

Свобода за политическите затворници и вън от България!“, добавиха те.