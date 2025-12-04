България

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Демонстрантите призоваха за „свобода за политическите затворници“

4 декември 2025, 20:11
Делото

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

„Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни“.

Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков, цитиран от БГНЕС. Поводът е демонстрация, организирана от поддръжници на партия „Величие“, по-рано тази вечер, пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

След това членове на младежката организация на ГЕРБ и на партията се събраха пред къщата в Банкя.

Борисов с видеообръщение: Повече никой няма да се катери по ГЕРБ

„Допреди малко имаше провокация от една партия, която не знам дали мога да назова партия или е пирамида. Заедно с Младежкото ГЕРБ искаме да заявим, че подобна провокация се случва за последен път тук. Оттук-нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас“, каза Тома Биков.

Той изрази надежда, че останалите партии ще разберат това. 

Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста

„Нямаме нищо против да изразяват политическата си позиция, нямаме нищо против някой да протестира, нямаме нищо против някой да води дебат с нас и да бъде на различни позиции от нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното и в рамките на закона, а не със средствата на пърформанса и провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства“, заяви депутатът от ГЕРБ.

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

Представители на младежкото ГЕРБ заявиха, че твърдо заставят зад лидера на партията Бойко Борисов. Те също призоваха политическият дебат да се води там където му е мястото, а не пред домовете на хората.

По-рано днес, около 200, по техните думи, поддръжници на „Величие“ демонстрираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяваща Борисов и други политици.

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Протестът беше излъчен в социалната мрежа Фейсбук. 

Над 200 души отидоха до Банкя, за да оставят пред дома на Бойко Борисов картината на партия Мафия”, заявиха протестиращите.

„Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден!
Свобода за политическите затворници и вън от България!“, добавиха те.

Източник: БГНЕС    
Протест Бойко Борисов Банкя
Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

Протест и контрапротест пред дома на Бойко Борисов в Банкя

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
