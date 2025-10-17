Свят

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

"Страхотна новина за миролюбивите хора по света", заяви унгарският премиер

Обновена преди 1 час / 17 октомври 2025, 09:27
Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп
Източник: AP/БТА

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че по-късно в петък ще разговаря с руския президент Владимир Путин, както и че Будапеща вече е започнала подготовката за срещата между Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света", написа унгарският премиер в социалната мрежа X, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

"Готови сме!", допълни той.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща.

"Новината, че Тръмп и Путин ще говорят отново е фантастична. Дори още по-фантастично е това, че скоро ще се срещнат в Будапеща", на свой ред написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто.

Той допълни, че "пътят към мира минава през преговори".

"Войната не може да се реши на бойното поле", заключи министърът.

Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, запазил близките си връзки и с Русия въпреки войната в Украйна, заяви, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Пред унгарското държавно радио премиерът каза, че срещата между двамата президенти ще се състои до две седмици, ако външните министри на САЩ и Русия успеят да уредят оставащите открити въпроси на планирани за следващата седмица разговори.

"Снощи разпоредих да се създаде организационен комитет, набелязахме най-важните задачи и приготовленията започнаха", каза Орбан, без да съобщи подробности.

Унгарският премиер отбеляза, че Европа трябва да разкрие собствени дипломатически канали за комуникация с Русия и отново обвини Европейския съюз, че заема "провоенна позиция".

Премиерът ветеран нееднократно е влизал в конфронтация с ръководителите на ЕС. Той поставя под въпрос изпращането на европейска военна помощ в Киев, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от вноса на руски газ и петрол, припомня Ройтерс.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха вчера за още една среща на върха по въпроса за войната в Украйна, което беше изненадващо решение, тъй като Москва се опасяваше от нова военна подкрепа на САЩ за Киев.

Тръмп и Путин може да се срещнат в рамките на следващите две седмици в Будапеща, заяви американският президент след повече от двучасов телефонен разговор, който той определи като "продуктивен".

Кремъл потвърди плановете за срещата, макар че никоя от страните не посочи дата за нейното провеждане.

"Цял живот съм сключвал сделки", заяви Тръмп пред репортери по-късно в Белия дом. "Мисля, че ще сключим и тази, надявам се скоро."

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Развитието на събитията дойде, докато украинският президент Володимир Зеленски се насочваше към Белия дом днес, за да настоява за повече военна подкрепа, включително американски ракети "Томахок" с голям обсег.

  • Новата подкрепа за Украйна е под въпрос

През последните дни Белият дом изглеждаше склонен да предостави на Зеленски нова подкрепа и все по-разочарован от Путин.

Все пак помирителният тон на Тръмп след разговора с Русия остави под въпрос вероятността за помощ в краткосрочен план и поднови европейските опасения от капитулация на САЩ пред Москва.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп редовно заплашваше с действия срещу Русия, но след разговори с Путин отлагаше тези стъпки.

Тръмп се опита да постигне примирие преди срещата на върха с Путин в Аляска през август, но без резултат. По това време някои анализатори заявиха, че Путин е спечелил отстъпки от САЩ, без да има намерение да спре военните действия.

Тристранните преговори между Путин, Зеленски и Тръмп, друга цел, към която Вашингтон се стремеше по това време, така и не се осъществиха и понастоящем няма непосредствен план за такава среща.

Републиканският президент се позиционира като миротворец, позовавайки се на дипломатически постижения, включително неотдавнашното примирие в Газа и споразумението за заложниците. Той заяви, че според него войната в Украйна, която започна с руската инвазия през 2022 г., би била по-лесна за прекратяване.

"Путин се опитва да провали усилията за по-голям натиск върху Русия", заяви Дан Фрид, бивш служител на Държавния департамент. "Ще видим какво ще се случи утре, но шансовете за придвижване към примирие чрез натиск върху Русия да се заеме сериозно с въпроса изглеждат намалени."

  • Путин предупреди Тръмп срещу доставките на ракети "Томахок" на Украйна

По време на разговора Путин е казал на Тръмп, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна ще навреди на мирния процес и ще увреди взаимоотношенията между САЩ и Русия, заяви пред репортери съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

"Какво мислите, че ще каже, "Моля, продайте Томахоук“ ли?“, пошегува се по-късно Тръмп пред репортерите. "Не, той не иска“Томахоук" да бъдат дадени на Украйна, добави Тръмп, наричайки тези ракети "ужасно оръжие".

Зеленски, който вече е във Вашингтон, заяви, че решението на Путин да потърси преговори показва, че той е в отбранителна позиция. 

"Вече можем да видим, че Москва бърза да възобнови диалога, веднага щом чуе за "Томахок", каза той в "Екс".

Избраното за срещата между Тръмп и Путин място в Унгария привлече вниманието. Путин е издирван за предполагаеми военни престъпления в някои юрисдикции, което ограничава пътуванията му.

Отношенията на Украйна с Унгария стават все по-напрегнати. 

Зеленски обвини унгарски дронове, че са пресекли границата с Украйна миналия месец, което накара унгарския премиер Виктор Орбан да отвърне, че Украйна не е независима суверенна държава.

За разлика от повечето лидери на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа сърдечни отношения с Русия, като поставя под въпрос логиката на западната военна помощ за Киев.

"Планираната среща между американския и руския президенти е чудесна новина за миролюбивите хора по света", заяви Орбан в "Екс". "Ние сме готови!" 

По-късно той каза, че е говорил по телефона с Тръмп и че подготовката за мирна среща на върха между САЩ и Русия е в ход.

Срещата между Тръмп и Путин се очаква да последва преговорите следващата седмица между екипите, водени от американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, на място, което предстои да бъде определено.

В публикация в "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че днес ще информира Зеленски за преговорите с Русия в Овалния кабинет.

  • Украйна иска да разшири обсега на атаките си

Киев и Москва ескалират войната си, която наближава четвъртата си годишнина, с масирани атаки срещу енергийната инфраструктура. НАТО се бори да отговори на поредицата от руски въздушни набези.

Украйна иска ракети, които да поставят Москва и други големи руски градове в обсега на огъня й. 

В последната си атака Русия изстреля над 300 дрона и 37 ракети, насочени към инфраструктурата в Украйна, в атаки през нощта в четвъртък, заяви Зеленски. Киев засили собствените си атаки срещу руски цели, включително нефтопреработвателния завод в региона Саратов в четвъртък.

В последните си предупреждения към Русия Тръмп заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и че администрацията ще натисне Китай да направи същото. Индия не е потвърдила подобно ангажимент.

Тези две страни са сред най-големите търговски партньори на Русия.

Източник: Виктор Турмаков, Пламен Йотински, Десислава Иванова/БТА    
Путин Тръмп Орбан среща Будапеща
По темата

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие"

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

Любопитно Преди 3 минути

Заболяването протича без ясни симптоми в ранните стадии, но внезапни промени в теглото, умора и подуване на корема могат да са сигнал за проблем. Вижте кои признаци не бива да пренебрегвате

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 10 минути

Пред водещата Елизабет Методиева Галин откровено призна, че е преживял изключително тежък период, свързан със стрес и здравословни проблеми

София Ричи е бременна с второто си дете

София Ричи е бременна с второто си дете

Любопитно Преди 26 минути

Моделът разкри щастливата новина в Instagram

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

България Преди 28 минути

"Продължаващите опити на президента да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни", заявяват от формацията

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Свят Преди 40 минути

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 43 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Нови правила: работодателите няма да могат да питат за очаквана заплата на интервю

България Преди 45 минути

Държавите членки на ЕС, включително и България, са задължени да транспонират разпоредбите на директивата в своето национално законодателство до 7 юни 2026 г.

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

България Преди 53 минути

Нито един ВиК оператор няма анализ доколко ползваните видове водомери са подходящи, показва анализ на КЕВР

Русия свали свой военен самолет над Крим

Русия свали свой военен самолет над Крим

Свят Преди 54 минути

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

Взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив, ранена е жена

България Преди 1 час

Сигналът е получен малко след 7:00 часа сутринта

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

България Преди 1 час

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г.", заяви лидерът на "Възраждане"

<p>Причината за раздялата на Том Круз и Ана де Армас</p>

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Любопитно Преди 1 час

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

Бела Хадид

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Любопитно Преди 1 час

Мнозина спекулираха относно здравето на модела, след като видеоклип от последното дефиле на Бела започна да става вирусно в социалните мрежи

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 2 часа

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Свят Преди 2 часа

"Никой няма право да очаква това", заяви премиерът на Република Северна Македония

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

България Преди 2 часа

Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика"

