Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Б ританският монарх Чарлз III заяви, че е „изпитал голямо облекчение от факта, че Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са невредими“, след като бяха произведени изстрели по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Инцидентът се случи само два дни преди планираното държавно посещение на краля и кралицата-консорт в САЩ, съобщава Daily Mail.

Гала вечерята в хотел „Вашингтон Хилтън“ в събота вечер едва бе започнала, когато агентите на Тайните служби бяха принудени да реагират светкавично след серия от изстрели. Властите съобщиха, че за нападението е арестуван 31-годишният Томас Алън. Срещу него вече са повдигнати най-малко три обвинения, след като е пробил контролно-пропускателен пункт и е влязъл в престрелка с органите на реда.

Ужасяващият инцидент постави под въпрос провеждането на предстоящото четиридневно посещение на кралското семейство, което трябва да започне утре. Говорител на Бъкингамския дворец коментира: „Негово Величество е напълно информиран за развитието на ситуацията и е силно облекчен да научи, че президентът, първата дама и всички гости са невредими.“ От двореца допълниха, че в рамките на деня ще се проведат консултации с американските партньори, за да се прецени до каква степен събитията от събота вечер ще повлияят на оперативния план на визитата.

По информация на запознати, кралят и кралицата са се свързали лично с Доналд и Мелания Тръмп, за да изразят съпричастност към засегнатите и благодарност към службите за сигурност, предотвратили по-голяма трагедия.

Тежки обвинения за нападателя

Федералните прокурори действаха без забавяне. Алън е обвинен по две точки за използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление с насилие и за нападение над федерален служител с опасно оръжие. Очаква се той да се изправи пред федералния съд в понеделник. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 20 години затвор за нападението, а по обвиненията за оръжие законът предвижда минимум десет години, с възможност за доживотен затвор.

Властите уточняват, че Алън е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове. Той се е насочил към балната зала, преди да бъде спрян. Временният началник на столичната полиция (MPD) Джефри Карол заяви, че заподозреният е бил „повален на земята“ и закопчан с белезници след размяна на огън с полицаите. Един служител на реда е бил улучен в бронежилетката, но се очаква да се възстанови напълно. Карол потвърди, че Алън не е ранен, но е откаран в болница за медицинска експертиза.

Разследващите смятат, че нападателят е бил отседнал в същия хотел. „По предварителна информация вярваме, че е бил гост тук. Осигурили сме стаята му и ще следваме процедурите, за да установим какво е имало вътре“, поясни Карол.

King Charles and Camilla are due to arrive in the U.S. on Monday for a ⁠four-day trip that includes a private meeting with Trump ​and an address to ‌Congress, marking 250 years since ​the U.S. declaration of independence from British rule.

Свидетелства от епицентъра на хаоса

В балната зала стотици гости потърсиха прикритие под масите, докато наблизо ечаха изстрели. Президентът и първата дама бяха евакуирани незабавно. „Когато си влиятелен, те преследват. Когато не си – оставят те на мира“, коментира Тръмп часове по-късно, описвайки стрелеца като „вълк самотник“ и „болен човек“. Към момента властите нямат основания да вярват, че има други замесени лица, като мотивите все още се изясняват.

„Видяхте най-лошото от действията на този страхливец, но видяхте и най-доброто от правоохранителните органи“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, обещавайки възмездие.

Спомените на семейство Тръмп

Доналд Тръмп разкри и реакцията на Мелания в момента на атаката. „Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно“, сподели той на брифинг в Западното крило на Белия дом. „Седяхме един до друг, първата дама беше отдясно ми. Чух шум и първо помислих, че е паднал поднос с чинии.“

Тръмп добави, че Мелания веднага разпознала звука като „лош шум“ и определи преживяването за нея като „изключително травмиращо“. Той сподели, че съпругата му често е изразявала опасения за неговата безопасност: „Тя многократно ми казваше: „Вършиш опасна работа“.“

Секунди след стрелбата екипът за контранападение (CAT) на Тайните служби е нахлул на сцената с тежко тактическо снаряжение. Видеокадри от инцидента показват как вицепрезидентът Джей Ди Ванс бива свален от сцената, докато агенти обграждат Тръмп и Мелания. При евакуацията се вижда как президентът се подхлъзва за момент, но веднага е изправен на крака и отведен на безопасно място зад кулисите. „Работата на Тайните служби и полицията беше отлична. Всичко се случи за секунди“, заключи Тръмп.