Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

26 април 2026, 15:30
Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп
Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната
Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите
Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка
Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията
„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон
Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Б ританският монарх Чарлз III заяви, че е „изпитал голямо облекчение от факта, че Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са невредими“, след като бяха произведени изстрели по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Инцидентът се случи само два дни преди планираното държавно посещение на краля и кралицата-консорт в САЩ, съобщава Daily Mail.

Гала вечерята в хотел „Вашингтон Хилтън“ в събота вечер едва бе започнала, когато агентите на Тайните служби бяха принудени да реагират светкавично след серия от изстрели. Властите съобщиха, че за нападението е арестуван 31-годишният Томас Алън. Срещу него вече са повдигнати най-малко три обвинения, след като е пробил контролно-пропускателен пункт и е влязъл в престрелка с органите на реда.

Ужасяващият инцидент постави под въпрос провеждането на предстоящото четиридневно посещение на кралското семейство, което трябва да започне утре. Говорител на Бъкингамския дворец коментира: „Негово Величество е напълно информиран за развитието на ситуацията и е силно облекчен да научи, че президентът, първата дама и всички гости са невредими.“ От двореца допълниха, че в рамките на деня ще се проведат консултации с американските партньори, за да се прецени до каква степен събитията от събота вечер ще повлияят на оперативния план на визитата.

По информация на запознати, кралят и кралицата са се свързали лично с Доналд и Мелания Тръмп, за да изразят съпричастност към засегнатите и благодарност към службите за сигурност, предотвратили по-голяма трагедия.

  • Тежки обвинения за нападателя

Федералните прокурори действаха без забавяне. Алън е обвинен по две точки за използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление с насилие и за нападение над федерален служител с опасно оръжие. Очаква се той да се изправи пред федералния съд в понеделник. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 20 години затвор за нападението, а по обвиненията за оръжие законът предвижда минимум десет години, с възможност за доживотен затвор.

Властите уточняват, че Алън е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове. Той се е насочил към балната зала, преди да бъде спрян. Временният началник на столичната полиция (MPD) Джефри Карол заяви, че заподозреният е бил „повален на земята“ и закопчан с белезници след размяна на огън с полицаите. Един служител на реда е бил улучен в бронежилетката, но се очаква да се възстанови напълно. Карол потвърди, че Алън не е ранен, но е откаран в болница за медицинска експертиза.

Разследващите смятат, че нападателят е бил отседнал в същия хотел. „По предварителна информация вярваме, че е бил гост тук. Осигурили сме стаята му и ще следваме процедурите, за да установим какво е имало вътре“, поясни Карол.

  • Свидетелства от епицентъра на хаоса

В балната зала стотици гости потърсиха прикритие под масите, докато наблизо ечаха изстрели. Президентът и първата дама бяха евакуирани незабавно. „Когато си влиятелен, те преследват. Когато не си – оставят те на мира“, коментира Тръмп часове по-късно, описвайки стрелеца като „вълк самотник“ и „болен човек“. Към момента властите нямат основания да вярват, че има други замесени лица, като мотивите все още се изясняват.

„Видяхте най-лошото от действията на този страхливец, но видяхте и най-доброто от правоохранителните органи“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, обещавайки възмездие.

Тръмп вечеря Сикрет сървиз стрелба Вашингтон
Тръмп вечеря Сикрет сървиз стрелба Вашингтон
Тръмп стрелба Вашингтон
  • Спомените на семейство Тръмп

Доналд Тръмп разкри и реакцията на Мелания в момента на атаката. „Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно“, сподели той на брифинг в Западното крило на Белия дом. „Седяхме един до друг, първата дама беше отдясно ми. Чух шум и първо помислих, че е паднал поднос с чинии.“

Тръмп добави, че Мелания веднага разпознала звука като „лош шум“ и определи преживяването за нея като „изключително травмиращо“. Той сподели, че съпругата му често е изразявала опасения за неговата безопасност: „Тя многократно ми казваше: „Вършиш опасна работа“.“

Секунди след стрелбата екипът за контранападение (CAT) на Тайните служби е нахлул на сцената с тежко тактическо снаряжение. Видеокадри от инцидента показват как вицепрезидентът Джей Ди Ванс бива свален от сцената, докато агенти обграждат Тръмп и Мелания. При евакуацията се вижда как президентът се подхлъзва за момент, но веднага е изправен на крака и отведен на безопасно място зад кулисите. „Работата на Тайните служби и полицията беше отлична. Всичко се случи за секунди“, заключи Тръмп.

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ" паразит за десетилетия

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Тежката катастрофа на пътя между Цар Калоян и Русе

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, образувано е досъдебно производство

<p>Митничари разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай</p>

Удар на „Митница"- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Според журналиста Стефан Миланов действията на Кандев са засегнали сериозни интереси, което обяснява и появата на заплахи. „Очевидно е настъпил в дълбокото", коментира той

Шестима души са ранени след авария при излитане: Дим в двигателя спря полет със стотици пасажери

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

<p>Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво</p>

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

С настъпването на по-топлите месеци темата за сезонните инфекции отново излиза на преден план. Iнфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира активността на крълежите, ръста на случаите на морбили и очакванията около новите варианти на COVID-19

Дете е в кома след падане от тераса на НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

Той остава в детската реанимация на „Пирогов: в изключително тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Експлозията, която никога не свърши: 40 години от Чернобил и цената на невидимите лъжи

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени набързо от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом от агенти на „Сикрет Сървис“ в събота вечер, след като въоръжен мъж стреля по агент на „Сикрет Сървис“

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

