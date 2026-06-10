Ето кой ще оглави СДВР

С тарши комисар Николай Пелтеков поема поста директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщиха пред БТА от МВР.

Досега Пелтеков заемаше поста заместник-директор на СДВР. Директорският пост бе овакантен, след като титулярът Любомир Николов бе назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР поради оставката на Георги Кандев.

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Николай Пелтеков е роден на 20.03.1977 г. в Гоце Делчев. Завършил е висшето си образование в Академия на МВР. Постъпва в системата на МВР през 2000 г. Преминава през длъжностите граничен полицай в Регионална гранична служба – Гоце Делчев; инспектор в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към Пето районно управление – СДВР; инспектор в отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ към Пето районно управление – СДВР; началник на група и началник на сектор към Четвърто районно управление – СДВР; началник на сектор „Престъпления, свързани с моторни превозни средства“ – СДВР.

От 13 март 2026 г. Николай Пелтеков е временно преназначен на длъжност заместник-директор на Столичната дирекция на вътрешните работи.