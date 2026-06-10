Свят

САЩ стреляха и спряха танкер, нарушил блокадата на Иран

Танкерът е превозвал петрол от Иран

10 юни 2026, 22:12
САЩ стреляха и спряха танкер, нарушил блокадата на Иран
Източник: iStock/GettyImages

А мерикански военен самолет е открил огън и е обезвредил петролен танкер в Оманския залив, който според Вашингтон е превозвал петрол от Иран в нарушение на американската блокада, съобщиха в сряда въоръжените сили на САЩ.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че късно самолет е нанесъл удар с високоточни боеприпаси по машинното отделение на кораба, след като екипажът многократно е отказал да изпълни указанията на американските сили.

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Корабът е идентифициран като плаващия под флага на Палау танкер M/T Settebello, предаде АФП.

По данни на CENTCOM ударът е бил насочен към извеждане на плавателния съд от строя, след като той е направил опит да транспортира ирански петрол въпреки действащите американски ограничения.

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Инцидентът е пореден в региона на Персийския залив на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран и усилията на Вашингтон да ограничи приходите на Техеран от износ на петрол.

Източник: БГНЕС    
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