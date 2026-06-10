Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

П равителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Гечев: Разузнаването не е нито на президента, нито на някоя политическа партия

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание на Република България да избере отново Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ за срок 5 години считано от 17 юни 2026 г.

Гечев заема длъжността от 18 юни 2021 г. насам, когато е назначен с указ на тогава заемащият поста президент Румен Радев.