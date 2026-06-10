България

Гонка с наркодилър в София, ударени патрулки и коли

При друга акция разкриха високотехнологична наркооранжерия

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 20:52
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"Днес от служители на Столична дирекция на вътрешните работи са проведени три успешни полицейски операции, в резултат на които са задържани лица, отглеждащи и разпространяващи наркотични вещества. Първата полицейска операция успешна е на колегите от сектора Наркотици при Столична дирекция на вътрешните работи, която е проведена във връзка с получена оперативна информация за български гражданин, който притежава високотехнологична лаборатория за отглеждане на наркотични вещества".

Това съобщи на брифинг новият директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) старши комисар Николай Пелтеков.

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"В хода на провеждането на полицейската операция установеното лице е задържано непосредствено до самата така наречена оранжерия за отглеждане на наркотичното вещество. Към момента предстои провеждането на процесуално-следствени действия. По първоначална информация над двеста стръка наркотично вещество от вида на канабис има налични в самата лаборатория. Наркотика, който е тук в самата лаборатория, е с цел последващо разпространение на територията на столицата", поясни Пелтеков.

"Втората успешна полицейска операция е на колегите от Девето районно управление, по време на която има задържано лице, разпространяващо наркотични вещества от вида на амфетамин и на канабис", посочи Пелтеков.

"И третата успешна полицейска операция на колегите от Четвърто районно управление във връзка с получена информация за лице, разпространяващо наркотични вещества. Днес при опит да го задържат с автомобила му, същият се удря в две служебни коли на Столична дирекция на вътрешните работи и прави опит да избяга с автомобила си, но след кратко преследване от страна на полицейските служители същият е задържан до автомобила при опит да изхвърли наркотично вещество и в автомобила са намерени различни по вид наркотици, количеството на които към момента се уточнява, тъй като се провеждат действия по разследването", отчете Пелтеков. 

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"Няма пострадали служители и граждани, единствено в резултат на преследването с цел задържане, има нанесени материални щети по служебни автомобили и автомобили на цивилни граждани", добави Пелтеков.

Редактор: Николай Киров
СДВР полицейска операция канабис
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