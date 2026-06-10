България

Гълъб Донев: Държавата може да изплаща пенсии и заплати

Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 22:15
Гълъб Донев: Държавата може да изплаща пенсии и заплати
Източник: NOVA

„Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

По думите му основният въпрос, който стои пред публичните финанси, е доколко приходите в държавната хазна реално покриват разходите.

„Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите“, посочи Донев.

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Според министъра целта при подготовката на новия бюджет е да бъдат предложени устойчиви мерки, които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят натиска върху дефицита. Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред.

Министърът увери, че социалните плащания ще бъдат запазени в досегашните им параметри, както и нивата на заплатите в публичния сектор.

„Падане на доходи няма да има“, каза Донев, като допълни, че към момента не може да се спекулира с конкретния размер на минималната работна заплата, тъй като се водят разговори между държавата, работодателите и синдикатите.

По отношение на решението на парламента за разрешение за изтегляне на заем до 3,8 млрд. евро, Донев уточни: "Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август".

Той подчерта, че държавата е готова да предприеме стъпки за ограничаване на заемите, за да не се стига до дългова спирала. Според него дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите.

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"При правилни политики натискът върху него може да бъде намален", категоричен е вицепремиерът.

Относно новия ръководител на Национална агенция за приходите Донев коментира: "Има ясна цел и тя е изсветляване на сивата икономика". 

По данни, цитирани от министъра, делът на сивата икономика в България е нараснал от около 30% до 34,6%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател.

В заключение вицепремиерът подчерта, че се надява бюджетът за 2027 година да падне под 3 процента дефицит. 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Гълъб Донев публични финанси държавен бюджет
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