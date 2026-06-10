Свят

Япония се договори със САЩ за вноса на руски газ

Плащанията, свързани с проекта „Сахалин-2“, се извършват основно чрез „Газпромбанк“

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 22:53
Япония се договори със САЩ за вноса на руски газ
Източник: EPA/БГНЕС

Я пония е финализирала преговорите с Министерството на финансите на САЩ за удължаване на срока на изключението, което позволява на компании да извършват трансакции, свързани с проекта „Сахалин-2“ (Sakhalin 2) в руския Далечен изток, в който японски фирми притежават дялове. Това съобщиха няколко източника, цитирани от „Киодо“.

Мярката се предприема преди изтичането на настоящото изключение на 18 юни и има за цел да гарантира продължаването на вноса на суров петрол и втечнен природен газ за Япония на фона на рязкото намаляване на доставките от Близкия изток заради фактическата блокада на Ормузкия проток. Според източниците японското правителство разглежда алтернативни маршрути и възможности за енергийни доставки извън Близкия изток, но е стигнало до извода, че вносът от „Сахалин-2“ остава от ключово значение за стабилността на енергийните доставки на страната.

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Министерството на финансите на САЩ наложи през ноември 2024 г. ограничения върху трансакциите с „Газпромбанк“, свързана с руската държавна енергийна компания „Газпром“, като част от санкциите срещу Москва заради войната в Украйна.

Плащанията, свързани с проекта „Сахалин-2“, се извършват основно чрез „Газпромбанк“. След въвеждането на санкциите тези трансакции бяха блокирани, което принуди японското правителство неколкократно да иска изключения от Вашингтон. САЩ досега предоставяха такива разрешения, като настоящото е валидно за шест месеца от декември 2025 година.

„Газпром“ държи над 70 на сто от капитала в проекта „Сахалин-2“. Японската „Мицуи енд ко“ (Mitsui & Co.) притежава 12,5 на сто, а „Мицубиши корпорейшън“ (Mitsubishi Corp.) – 10 на сто.

Втечненият природен газ, произведен по проекта, е представлявал 8,9 на сто от общия внос на втечнен природен газ в Япония през 2025 година. През май танкер с петрол от проекта е пристигнал в японско пристанище за първи път след влошаването на ситуацията със сигурността в Близкия изток.

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САЩ и европейските държави продължават да преразглеждат санкционните режими срещу Русия на фона на растящите цени на енергията.

През май Великобритания разреши вноса на петролни продукти, произведени в трети страни с руски суров петрол, както и транспортирането на втечнен природен газ от проекта „Сахалин-2“ до трети държави.

Съединените щати също временно позволяват на различни страни да купуват руски суров петрол.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Галя Горнишка    
Япония Министерство на финансите на САЩ Русия
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