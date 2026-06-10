Япония се договори със САЩ за вноса на руски газ

Я пония е финализирала преговорите с Министерството на финансите на САЩ за удължаване на срока на изключението, което позволява на компании да извършват трансакции, свързани с проекта „Сахалин-2“ (Sakhalin 2) в руския Далечен изток, в който японски фирми притежават дялове. Това съобщиха няколко източника, цитирани от „Киодо“.

Мярката се предприема преди изтичането на настоящото изключение на 18 юни и има за цел да гарантира продължаването на вноса на суров петрол и втечнен природен газ за Япония на фона на рязкото намаляване на доставките от Близкия изток заради фактическата блокада на Ормузкия проток. Според източниците японското правителство разглежда алтернативни маршрути и възможности за енергийни доставки извън Близкия изток, но е стигнало до извода, че вносът от „Сахалин-2“ остава от ключово значение за стабилността на енергийните доставки на страната.

Как близък съюзник на САЩ купува руски петрол на цени над тавана

Министерството на финансите на САЩ наложи през ноември 2024 г. ограничения върху трансакциите с „Газпромбанк“, свързана с руската държавна енергийна компания „Газпром“, като част от санкциите срещу Москва заради войната в Украйна.

Плащанията, свързани с проекта „Сахалин-2“, се извършват основно чрез „Газпромбанк“. След въвеждането на санкциите тези трансакции бяха блокирани, което принуди японското правителство неколкократно да иска изключения от Вашингтон. САЩ досега предоставяха такива разрешения, като настоящото е валидно за шест месеца от декември 2025 година.

„Газпром“ държи над 70 на сто от капитала в проекта „Сахалин-2“. Японската „Мицуи енд ко“ (Mitsui & Co.) притежава 12,5 на сто, а „Мицубиши корпорейшън“ (Mitsubishi Corp.) – 10 на сто.

Втечненият природен газ, произведен по проекта, е представлявал 8,9 на сто от общия внос на втечнен природен газ в Япония през 2025 година. През май танкер с петрол от проекта е пристигнал в японско пристанище за първи път след влошаването на ситуацията със сигурността в Близкия изток.

Тръмп направи рязък завой - удължи изключението за руски петрол

САЩ и европейските държави продължават да преразглеждат санкционните режими срещу Русия на фона на растящите цени на енергията.

През май Великобритания разреши вноса на петролни продукти, произведени в трети страни с руски суров петрол, както и транспортирането на втечнен природен газ от проекта „Сахалин-2“ до трети държави.

Съединените щати също временно позволяват на различни страни да купуват руски суров петрол.