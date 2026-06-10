Икономическа полиция провери избора на фирма за храни за детски градини в Кърджалийско

В Икономическа полиция в Кърджали е образувана проверка и са снети обяснения по повод схеми, финансирани от Държавен фонд „Земеделие“, за подпомагане на детски градини.

Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

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Оттам допълват, че проверката е за длъжностно престъпление. Тя е по повод получен сигнал за оказано въздействие от длъжностни лица в Община Кърджали и Община Черноочене при избор на фирма за доставките.

В хода на проверката е установено, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година.

Преписката със събраните материали ще бъде докладвана на прокуратурата.