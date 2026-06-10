Свят

Вучич: Планирам да подам оставка

Вучич: Започнах да събирам книгите си от президентството

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 19:57
Вучич: Планирам да подам оставка
Източник: БГНЕС

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че възнамерява да подаде оставка преди обявените предсрочни избори, които според него може да се проведат след три-четири месеца, а може би още през лятото.

В интервю за Радио Белград той подчерта, че това няма да бъде изненада за никого и уточни, че не става въпрос за съкращаване на мандата, а за доброволна оставка.

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

„Започнах да събирам книгите си от президентството. Попитах приятели кой може да приеме около 500 книги, а 1200-те, които получих като подарък по време на мандата си, ще даря на някоя институция. Все още обмислям на коя“, каза Вучич.

Той допълни, че всеки ден обмисля възможността сам да се кандидатира за министър-председател, както и кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.

Вучич обяви предсрочни парламентарни избори до края на годината

„Това ще бъде човек, който е по-отговорен, ще си позволя да кажа и по-образован, по-енергичен и човек, който знае какво е държавата. Със сигурност ще бъде по-образован от техните двама кандидати - ректора Владан Джокич и баскетболиста Деян Бодирога“, заяви Вучич.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Александър Вучич Сърбия оставка
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