Свят

Около 20 000 са без вода след ударите на САЩ в Иран

Подземните запаси от вода са недостатъчни

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 21:36
Около 20 000 са без вода след ударите на САЩ в Иран
Източник: AP/БТА

О коло 20 000 души нямат достъп до питейна вода в Сирик - пристанищен град в Южен Иран - след американските бомбардировки срещу два резервоара, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от “Франс прес”.

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САЩ нанесе удари през нощта срещу Джаск, Сирик и остров Кешм, на южното крайбрежие на Иран в блокирания Ормузкия проток, след като американски хеликоптер беше свален над Залива. 

“За съжаление след тази атака 20 000 жители на региона нямат питейна вода, а температурите достигат между 45 и 50 градуса - условията са изключително тежки” за тях, заяви пред телевизията представител на местната водоснабдителна компания. “Подземните запаси от вода са недостатъчни” за замяна на резервоарите, уточни той. 

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Иран заяви, че американските удари са нанесени под “фалшив претекст” и отговори с ракетни атаки срещу Йордания и Бахрейн - страни съюзници на САЩ.

Новите сблъсъци идват, след като вчера американският президент Доналд Тръмп увери, че двете страни са близо до “много, много добро споразумение” за край на войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с американско-израелска атака срещу Техеран.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валерия Динкова    
Иран САЩ питейна вода
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