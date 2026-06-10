Почина DJ Steven - Стефан Крачанов

О тиде си DJ Steven, един от основателите на „Метрополис", съобщиха от семейството. Смъртта му е настъпила след кратко боледуване.

Стефан Крачанов (DJ Steven) е роден през 1962 г. Професионалната му кариера започва през 1990 г. Под влияние на пионерите на хип-хоп културата като Grandmaster Flash, Kool Herc и Afrika Bambaataa, той работи като диджей в клубове и барове в цяла България.

През 1993 г. достига финалите на първия български DMC шампионат, където печели заедно с формацията Tall, Fat & Small. Година по-късно групата участва на световните финали на Ministry of Sound в Лондон, а DJ Steven е отличен като най-добър диджей на България. С нарастването на популярността на хаус и техно музиката се насочва към тези музикални стилове.

Влияние върху развитието на DJ Steven оказват творчеството на Kraftwerk и музиката на Свен Вет.

През 1997 г. заедно с група съмишленици и диджеи основава организацията „Метрополис", която се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България. Като един от основните диджеи на „Метрополис", DJ Steven участва в десетки събития и турнета редом до световноизвестни имена като Карл Кокс, Джон Дигуийд, Дийп Диш и Джеф Милс.

Освен в България, DJ Steven има участия в Република Северна Македония, Чехия, Турция, Полша и Великобритания, както и на емблематичното събитие Love Parade в Берлин. Той е сред личностите, изиграли роля в развитието и популяризирането на електронната музикална сцена в България, припомнят от „Метрополис".