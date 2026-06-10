Свят

Напрежението между Турция и Израел расте

Ердоган: Нашият отговор ще бъде ясен и силен

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 22:47
Напрежението между Турция и Израел расте
Източник: iStock

Т урското външно министерство излезе с официална реакция, в която осъжда изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, насочено срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде ТРТ „Хабер“. 

По-рано днес Ердоган заяви, че скорошните удари на Израел срещу Сирия и Ливан представляват заплаха и за Турция, като предупреди: „Нашият отговор ще бъде ясен и силен, в случай че правата на турски граждани или кипърските турци в Източното Средиземноморие бъдат нарушени“. В изявлението си турският президент също така призова за спиране на израелската агресия, която определи като „заплаха за целия свят“. 

Тежките думи, които си размениха Ердоган и Нетаняху

В отговор на това изказване Нетаняху сподели публикация в профила си в Екс, в която написа: „Антисемитският диктатор Ердоган – който извършва геноцид срещу кюрдите, подкрепя терористичната организация „Хамас“, потиска собствения си народ и хвърля в затвора политическите си противници, е последният човек, който може да поучава държавата Израел по въпроси, свързани с морал.“

В позицията си относно изявлението на Нетаняху турското външно министерство определя думите на израелския премиер като „опит за подвеждане и манипулиране на световната общност“, а отправените от него обвинения като „безпочвени, провокативни и неверни“. 

Бенямин Нетаняху: Ердоган не може да ни учи на морал

„Нетаняху, „експертът по геноцид“, не може да прикрие своята отговорност за тежките престъпления, които е извършил, като прибягва до лъжи, за да прикрие истината“, се казва още в изявлението. 

Покачването на напрежението в израелско-турските отношения бе подхранено и от изказване на турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи, свързано с Йерусалим. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кристиан Стратев    
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