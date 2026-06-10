Илияна Йотова: Отдавна вече не сме периферия

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П роцесът за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) трябва да продължи с изграждането на регионална система за сигурност и енергийна, транспортна и дигитална свързаност, заяви президентът Илияна Йотова. Държавният глава откри в София Срещата на върха на формата, който обединява 13 държави – Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора, съобщиха от пресцентъра на президентството.

„Процесът на Югоизточното партньорство има бъдеще. От нас зависи да има по-голямо и видимо практическо измерение“, отбеляза Йотова.

„Темата на нашата среща „Укрепване на регионалното единство за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще“ не е само ключово послание, а отразява същността на нашия общ политически проект. Тя е призивът, който регионът трябва да отправи към своите граждани, към Европа и към света – единството е нашият стратегически ресурс, нашият инструмент за сигурност и нашият път към устойчиво развитие“, коментира държавният глава.

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

Йотова припомни началото на ПСЮИЕ преди 30 години, когато в София се приема Софийската декларация на министрите на външните работи.

„Държавите от региона положиха основите на нов политически проект като модел нов и за Европа, модел, който показа как може да се изведе Югоизточна Европа от постконфликтната несигурност към устойчивото сътрудничество“, посочи Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че България през 2008 г. подготви и изработи цялата нова архитектура за регионално сътрудничество и прехода към регионална стратегическа автономност.

„ПСЮИЕ се превърна в ключова платформа за регионално сътрудничество, в стабилен мост към европейската интеграция, в политически стабилизатор и двигател на промени във време на дълбока трансформация за региона. Реформата, която България инициира, бе нов момент за времето си – смяна на парадигмата от външно управлявани процеси към регионална отговорност и лидерство с акцент върху Западните Балкани“, подчерта Йотова и добави, че благодарение на ПСЮИЕ днес е голям интересът към Западните Балкани и тяхната европейска перспектива.

Държавният глава припомни, че във фокуса на своето първо председателство на Съвета на Европейския съюз България постави именно Западните Балкани.

„Позицията на България винаги е била, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от европейското семейство, но при изпълнени критерии, постигнати резултати, отговорност и уважение към ценностите на ЕС, основна от които е защитата на човешките права. Европейският съюз не е само споделен пазар, а споделени ценности“, каза Илияна Йотова.

България пое председателството на ПСЮЕ

Президентът заяви, че Югоизточна Европа е залог за стабилността и просперитета на европейския континент.

„Световните конфликти и кризите показаха нашата огромна роля. Отдавна вече не сме периферия и трябва да имаме самочувствието, че сме географски, икономически и ресурсно важни“, поясни Йотова.

По думите на президента Югоизточна Европа трябва да изгради своята регионална архитектура – свързаност, икономическо сътрудничество, преодоляване на заплахи от всякакъв характер.

Йотова изрази убеденост, че регионът притежава уникален потенциал да бъде мост между различни икономически, енергийни и транспортни коридори.

„Нашият регион може да се превърне в ключов фактор за енергийната диверсификация на Европа, за развитието на свързаността по оста Север–Юг и Изток–Запад, както и за укрепването на европейската устойчивост срещу кризи, хибридни заплахи и геоикономически зависимости“, заяви тя.

В изказването си държавният глава открои важните за региона проекти, по които страната ни работи.

„България се ангажира с ускореното изграждане на Коридор №8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Средиземно море с Черно море“, каза Йотова, като посочи, че това е проект с огромна икономическа стойност, но и от изключително значение за сигурността не само на региона, а и на цяла Европа.

По думите на Йотова Черно море се утвърждава като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността, а войната в Украйна показа, че този регион не може да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност.

„България залага големи очаквания на развитието на Дунавската ос – спешно се нуждаем от още един мост на Дунав между България и Румъния, както и връзката Силистра – Кълъраш“, каза президентът.

Във връзка с енергийната сигурност Йотова открои ключовата роля на газовия интерконектор с Гърция и изграждането на газовите интерконектори и терминалите за втечнен газ в тази част на Европа. Тя изтъкна и огромното значение на Вертикалния газов коридор. Българската част от проекта е почти напълно завършена.

„Акцент в нашата работа трябва да бъде и изграждането на Зеления енергиен коридор, който ще свърже Грузия, Азербайджан, Турция и България, а оттам и другите страни в региона“, посочи президентът.

Държавният глава подчерта и усилията на България в областта на дигиталната трансформация и свързаност, като даде за пример Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет „INSAIT“, фабриката за изкуствен интелект BRAIN++.

Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство на ПСЮИЕ, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България предаде председателството за следващата година на Румъния.

Източник: БТА

„Ще продължим да работим за това Югоизточна Европа да бъде този регион в Европа и света, който да бъде максимално свързан и интегриран“, каза президентът Илияна Йотова на пресконференция след края на пленарната сесия на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

В пресконференцията участваха президентът на Албания Байрам Бегай и министърът на външните работи на Румъния Оана Цою. Албания беше предишният, а Румъния е бъдещият председател на ПСЮИЕ.

Искаме с общи усилия да създадем този общ модел на регионална стратегическа автономия, за която днес говори цяла Европа – за общата ни европейска стратегическа автономия. Нашата амбиция да направим така, че нашият регион да бъде един модел за цяла Европа, каза още държавният глава.

„Нашето сътрудничество в региона има конкретни резултати - установяваме напредък в улесняването на търговията и на движението на хора и стоки“, заяви президентът на Република Албания Байрам Бегай.

„Съществува ясно разбиране, че задълбочаването на сътрудничеството на държавите в Югоизточна Европа е необходимо“, каза Бегай. Той отбеляза и необходимостта от успешна интеграция по отношение на дигиталната свързаност. Интеграцията в ЕС е основна цел. Това трябва да бъде процес с последователни стъпки. Европейската перспектива на Западните Балкани е много важна и Албания работи в тази посока. Бегай благодари на България за председателството и за организацията на днешния форум. Той пожела успех на следващия председател на инициатива - Румъния.