България купува седем нови 3D радара

П арламентът одобри проект, внесен от Министерския съвет, за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара. Предложението беше гласувано със 186 гласа "за", три гласа "против" и без "въздържали се".

Проектът за инвестиционен разход е на стойност до 195 млн. евро и е изготвен въз основа на проект на договор по поръчка за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на въоръжените сили на Франция, пише в мотивите към проекта.

Придобиването на нови 3D радари е сред основните приоритети, заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство с наземни средства за активна радиолокация, осигуряване на въздушния суверенитет на България и изпълнение на съюзническите ангажименти на страната в НАТО, се посочва още в мотивите.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни пред депутатите, че става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а вторият е между Министерството на отбраната и компания "Талес".

"Крайно необходимо е да се получи одобрение от Народното събрание и след това да бъдат подписани договорите, които трябва да бъдат ратифицирани от парламента", уточни Стоянов.

Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" каза, че България е успяла да модернизира не малка част от своите боеприпаси и техническо оборудване благодарение на програмите за подкрепа на Украйна.

България купува от Франция 3D радари за армията

Не е вярно, че Българската армия се модернизира с парите от Украйна. Тези финансови средства са от бюджета на държавата, отговори министърът.

Няма да подкрепим този проект за инвестиционен разход, защото държим на българското производство в областта на отбраната, заяви Ивелин Първанов от "Възраждане". По думите му България разполага с напълно конкурентни продукти в областта на отбраната, но българските компании не са допускани до участие в конкурси.

Радарите се закупуват по европейския механизъм SAFE. Предполагам, че българска компания е можела да участва, но за да го направи по механизма SAFE, тя трябва да има договор с българското правителство, а такава компания не е изявила желание и няма такъв договор, отговори министър Стоянов.

"Ще подкрепим това решение, въпреки че през последните години се натрупа забавяне и оскъпяване", каза Атанас Славов от "Демократична България".

"Придобиването на тази нова способност е ключово за оперирането на новите самолети F-16 Block 70 и пълноценно да участваме в колективната отбрана на НАТО и ЕС, добави той. Важно е да подкрепяме общите европейски решения, когато става дума за отбрана. Не можем да си позволим да не подкрепяме Украйна, защото това е общ европейски интерес", посочи Славов.

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС заяви, че това решение е правилната стъпка и е действие, което ще завърши многогодишен цикъл.

"Придобиването на радарите е функция от доверие, което България е изградила, за да изпълнява своите задачи", допълни той.