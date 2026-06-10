Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

"Днес в София участвах в срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). В епоха на дълбока геополитическа трансформация и несигурност, икономическите и социалните въпроси, взаимното доверие, сближаването и диалогът са предпоставки за устойчив мир, стабилност и развитие".

Това заяви във Фейсбук президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, която днес се срещна с българската си колежка Илияна Йотова в София.

"Посочих необходимостта от възраждане на духа на регионалното сътрудничество и връщане към принципите, върху които този процес е основан преди три десетилетия", подчерта Силяновска.

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

"Позовавайки се на думите на българския автор Георги Господинов, че „когато вратите към бъдещето се затворят, миналото става единствена родина“, предупредих за необходимостта от дебалканизация чрез европеизация", поясни Силяновска.

"Успехът на всяка държава трябва да се разглежда като успех на целия регион, а съревнованието трябва да се води в знания, иновации, култура и икономическо развитие, а не в блокади и разделения", добави Силяновска.

Източник: БГНЕС

Тя изрично пожела българските журналисти да ѝ задават въпросите си на английски език, за да ги разбира. При предишните си посещения в София Силяновска винаги е говорила на македонски.

"Не съм монарх, за да променям Конституцията, това могат да го направят само депутатите" заяви Силяновска за изискваните от Европейския съюз промени, с които българите да бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония.

"Депутатите представляват гражданите и гласуват по собствена воля. Те не представляват мен, така че не бих могла да отговарям от тяхно име", добави Силяновска и подчерта, че като професор по конституционно право, дълбоко уважава принципа на разделението на властите.

"В ЕС няма единна конституция, но има множество конституционни принципи. Те са част от Договора за Европейския съюз, от Лисабонския договор, от Хартата на основните права и от практиката на съда в Люксембург. Те гласят, че ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и народите. Освен това ЕС ще уважава достойнството и неприкосновеността на гражданите. Също така ЕС ще уважава конституционните и политическите структури. И още – ЕС ще укрепва споразуменията между държавите членки и съседните държави въз основа на принципа на реципрочността", посочи Силяновска.

Тя поясни, че разпоредби от Конституцията на Северна Македония гласят, че всяко малцинство или общност може да има начално и средно образование на майчин език; може да създава политически партии на етническа основа; може да организира медии, както и културни сдружения.

После тя цитира българската Конституция, според която политическите партии, основани на етническа или религиозна принадлежност, са забранени. Силяновска цитира и "антидискриминационната клауза", според която в България всички граждани са равни, като едно от основанията за това е националната принадлежност.

Срещата между президентите на двете страни беше очаквана с голямо нетърпение в Скопие, като вчера вчера Силяновска заяви, че очаква "да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем", след като двете са имали "приятен женски разговор" в Ереван.

Според политическите анализатори в Северна Македония "всичко, което не е инцидент, може да бъде напредък в отношенията между двете държави", но форматът на срещата на върха в София в рамките на ПСЮИЕ предполага по-скоро протоколно събитие.