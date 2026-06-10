Свят

Посланикът на ЕС в Скопие: Няма нови условия, впишете българите в Конституцията

Предложеният от Германия и Франция нонпейпър не предвижда нови условия за преговори с ЕС

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 21:50
Посланикът на ЕС в Скопие: Няма нови условия, впишете българите в Конституцията
Източник: iStock/Getty Images

Н ефициалният документ, предложен от президентана Франция Еманюел Макрон и канцлера на Германия Фридрих Мерц по време на Срещата върха ЕС - Западни Балкани в Черна гора, не променя съществуващата преговорна рамка на Република Северна Македония, а приемането на конституционните промени е ключова предпоставка за започване на преговорите на страната с Европейския съюз, съобщи посланикът на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас.

По време на посещението си в Щип Рокас посочи, че преговорната рамка, договорена през 2022 г., ясно посочва конституционните промени за вписването на българите в страната в основния закон на Северна Македония като начална точка за преговори с ЕС.

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„Конституционните промени ще бъдат последвани от междуправителствена конференция и след това началото на официалните преговори. Убеден съм, че Северна  Македония може да напредне бързо по пътя към ЕС, в зависимост реформите, които ще осъществи“, каза Рокас, цитиран от местните медии.

По думите на Рокас предложеният от Германия и Франция нонпейпър не предвижда нови условия за преговори с ЕС, а систематизира стъпките в процеса на интеграция.

„Посланието от срещата на върха в Тиват е, че разширяването е жив, динамичен и спешен процес. Страните кандидатки не бива да пропускат тази възможност“, каза Рокас.

Според посланика на ЕС в Скопие Северна Македония е забързала процеса на реформи, но припомни, че окончателната оценка ще бъде дадена от Европейската комисия. 

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По отношение на Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония Рокас подчерта, че документът е във фаза на оценяване и заедно с пътната карта за върховенство на закона е сред предпоставките за отваряне на преговорните клъстери.

В последните дни Планът за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония често влиза в изявленията на премиера Християн Мицкоски и министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски като „поредната пречка”, която България поставя пред началото на преговорите на страната.

„Планът за действие за малцинствата е готов, съгласуван с експерт, препоръчан от Европейската комисия. Той е експерт по правата на човека. Имаше две публични изслушвания, нещо, което рядко някоя държава е правила. Неофициално документът е съгласуван с 26 държави членки, с изключение на една. Същата държава е и против присъединяването ни към инициативата „Три морета“. Това е реалността”, заяви през уикенда Мицкоски.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Маринела Величкова    
Северна Македония Европейски съюз
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