България

Тежка катастрофа между два камиона, трактор и кола край село Тракия

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати за всички

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 19:52
Тежка катастрофа между два камиона, трактор и кола край село Тракия
Източник: iStock

К атастрофа между два товарни автомобила, трактор и лек автомобил затрудни движението по главния път от Стара Загора към Димитровград, в района на село Тракия.

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Верижна катастрофа на пътя между Стара Загора и Димитровград

Катастрофата е станала около 16:00 часа. Превозните средства са управлявани от четирима мъже на 20, 24, 41 и 64 години. 

По първоначални данни няма пострадали. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати за всички.

На място има полицейски екип, а временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента, информираха още от полицията. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Павлина Дудева    
катастрофа село Тракия
Последвайте ни
Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Украйна: Плащаме за военната помощ от България

Украйна: Плащаме за военната помощ от България

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

pariteni.bg
Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вучич: Планирам да подам оставка

Вучич: Планирам да подам оставка

Свят Преди 48 минути

Вучич: Започнах да събирам книгите си от президентството

Илияна Йотова: Отдавна вече не сме периферия

Илияна Йотова: Отдавна вече не сме периферия

България Преди 2 часа

Икономическа полиция провери избора на фирма за храни за детски градини в Кърджалийско

Икономическа полиция провери избора на фирма за храни за детски градини в Кърджалийско

България Преди 2 часа

В хода на проверката е установено, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година

Ето кой ще оглави СДВР

Ето кой ще оглави СДВР

България Преди 2 часа

Досегашният директор на СДВР гл. комисар Любомир Николов стана и.д. главен секретар на МВР

Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

България Преди 3 часа

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

България Преди 3 часа

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

България Преди 3 часа

В Плана е заложено използването на възможностите, предлагани от инструментите на Европейския съюз

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

България Преди 3 часа

Максималният месечен размер на компенсациите за 2026 г. е 296,55 евро за дете

Проф. Александър Янчулев

Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

България Преди 3 часа

Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим

Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

Свят Преди 4 часа

Цената за купуване на шофьорска книжка от Чехия е 4-5 хил. евро

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

България Преди 4 часа

АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни

Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

Огромно задръстване се образува на АМ "Хемус"

България Преди 4 часа

Причината за сериозното забавяне на трафика е планов ремонт

Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал

Критиците попиляха „Денят на истината“: Защо новият филм на Спилбърг е пропилян потенциал

Любопитно Преди 4 часа

Вместо дълбоко и зряло сбогуване с темата за извънземния разум, 79-годишният режисьор ни поднесе повърхностен трилър, пълен с логически дупки и остарели идеи

Тръмп

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Свят Преди 4 часа

Тръмп: Много петрол изтича. Слава на Аллах!

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

Сметките на БОК са празни, дължи 360 000 евро

България Преди 4 часа

Лечева: Получихме дарение от председателя на Българската федерация по джудо, за да не бъде спрян токът

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

Опасно време в четвъртък: Жълт код е обявен в 16 области

България Преди 5 часа

Докато нощта срещу четвъртък ще бъде предимно ясна и тиха, а първата половина на утрешния ден ще започне със слънце, ситуацията ще се промени след обяд

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Ново убийство на крачка от развръзката в „Дъждът оставя следи”

Edna.bg

Най-големият дефицит днес не е информацията, а мъдростта

Edna.bg

Официално: Арда подписа с национал на България

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски: Реално е да очакваме повече от миналия сезон

Gong.bg

Гълъб Донев: Държавата може да изплаща пенсии и заплати, но е нужна промяна в структурата на разходите

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 16 области

Nova.bg