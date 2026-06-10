Премиерът на Молдова покани Румен Радев на посещение

М инистър-председателят Румен Радев проведе среща с премиера на Молдова Александру Мунтяну, по време на която двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и процеса на европейската интеграция на Молдова, съобщиха от правителствената пресслужба.

В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството не само в икономиката, но и в областта на високите технологии, туризма, културата и академичния обмен.

Премиерът на Молдова отправи покана към Румен Радев да посети страната. Българският премиер приветства инициативата, като подчерта, че подобна визита следва да бъде съпътствана от бизнес форум, който да даде по-силен импулс на икономическите връзки между България и Молдова.

По време на срещата Румен Радев поздрави молдовския премиер за предстоящото в близките дни начало на преговорите за членство на страната в Европейския съюз, като подчерта, че този важен етап е резултат от реални реформи и постигнати конкретни резултати. Министър-председателят сподели българския опит в процеса на европейската интеграция и открои както постижения, така и допуснати грешки. Като пример в тази насока Румен Радев посочи подхода на разпределяне на субсидиите в земеделието, който е довел до дисбаланси и задълбочаване на регионалните различия.

Александру Мунтяну определи България като традиционен и надежден партньор на страната си и изрази удовлетворение от активните връзки в сферата на образованието и културата. В този контекст той посочи значимото дело на светите братя Кирил и Методий и богатите културни традиции на България.

Обща бе позицията за необходимостта от по-активен обмен на студенти между университетите на България и Молдова. Молдовският премиер потвърди ангажимента на страната да работи за съхраняването на автономията и устойчивото развитие на Тараклийския район. От своя страна Румен Радев подчерта, че в тази насока следва да бъде съхранена и ефективната дейност на местните институции, което да гарантира жизнеспособността и развитието на региона.