Непознатата история на Римската империя

И сторията на Рим започва през далечния 8 в. пр. Хр. Тогава това е просто малък и наглед незначителен град на брега на река Тибър. През следващите столетия, обаче, Рим се превръща в една от най-великите и могъщи империи, които светът някога е виждал. Нейната територия е повече от внушителна и се простира от Великобритания до Западна Азия и Северна Африка. В следващите редове можете да се запознаете с 10 любопитни факта, свързани с бурната история на Римската империя, които със сигурност ще ви изненадат.

Римската империя е замесена в един от най-дългите военни конфликти в човешката история. Става въпрос за войните между Рим и Персийската империя, продължили близо седем века. В началото, те имали изцяло териториален характер. По-късно, обаче, военните действия придобили и религиозен нюанс, превръщайки се в сблъсък между християнството и зороастризма.

What the Roman empire can tell us about the modern middle east https://t.co/CR4DBmKUdT — The Independent (@Independent) March 12, 2019

Колко дълъг бил един час в Римската империя? Отговорът на този въпрос зависи от сезона. Дните били разделени на 24 часа, но продължителността на самите часове варирала, тъй като денонощията трябвало да се състоят от 12 светли и 12 тъмни часа. По тази причина, един час през деня продължавал много по-дълго през лятото, отколкото през зимата.

Най-богатият спортист на всички времена е живял в Древен Рим. Неговото име е Гай Апулей Диокъл. Той участвал в състезания с колесници и бил една от най-известните личности в империята. За период от 24 години той спечелил над 35 милиона сестерции. Според престижното издание „Форбс“, тази сума се равнява на около 2600 кг злато – или над 15 милиарда долара.

Гладиаторите били истински знаменитости в Римската империя. Макар и повечето хора да ги свързват с жестоки и кървави битки, истината е, че те сравнително рядко намирали смъртта си на арената. В същото време се вярвало, че някои части от телата им имат целебни сили. Например, за черния дроб и кръвта се смятало, че лекуват епилепсия. На всичкото отгоре, потта и мъртвите кожни клетки на гладиаторите били събирани и след това продавани като афродизиак и крем за лице.

Ancient images of gladiators unearthed at city of Pompeii https://t.co/JHrNbHXUy4 — The Independent (@Independent) October 11, 2019

Император Веспасиан, управлявал Римската империя в периода 69 – 79 г. сл. Хр., наложил данък върху търговията с…урина. Тя била събирана от обществените тоалетни и продавана на занаятчиите, обработващи кожа и вълна, които я използвали като избелител. Синът на Веспасиан – Тит, веднъж изразил своята погнуса от търговията с урина и наложения данък. В отговор, императорът набутал една монета под носа на сина си и го попитал дали тя мирише. Тит отвърнал „не“, а Веспасиан произнесъл крилатата фраза: „Парите не миришат“.

Що се отнася до обществените тоалетни в Римската империя, трябва да се отбележи, че те представлявали сериозна опасност за здравето на хората. Тъй като били почиствани рядко, те се превръщали в източник на всевъзможни зарази. В тоалетните живеели различни видове паразити, плъхове и дори отровни змии. Освен това метанът, който се натрупвал в помещенията, понякога причинявал експлозии. Рисковете били много и по тази причина не е изненадващ фактът, че в някои тоалетни са намерени фигурки на богинята Фортуна, за които се вярвало, че носят късмет.

The first wooden toilet seat to be found in the Roman Empire - found at fort @VindolandaTrust http://t.co/RtxtzuFSRf pic.twitter.com/T4nkeeclvC — Win Scutt's ArchNews (@Archaeology_ws) August 27, 2014

Чували ли сте твърдението, че древните римляни повръщали по време на пиршества, за да освободят място в стомасите си и да продължат да се хранят? Може и да ви звучи правдоподобно, но всъщност е абсолютна измислица, придобила популярност през 60-те години на миналия век. Що се отнася до термина „вомиториум“ (мястото, където древните римляни уж повръщали), той бил използван за пръв път през 1923 г. от британския писател Олдъс Хъксли.

И още един любопитен факт, свързан с хранителните навици на древните римляни: те най-често се хранели с ръце, а в редки случаи използвали лъжици. Менюто на обикновените хора било доста еднообразно, докато богаташите обичали да се глезят с някои крайно нестандартни ястия – сред които печен щъркел, папагал или дори език на фламинго.

Две язовирни стени, построени в Испания по времето на Римската империя, функционират и до днес. Те са създадени преди повече от 1900 години! Освен това, в продължение на няколко века, двете язовирни стени били най-високите подобни съоръжения в цял свят.

#AncientArchitecture The Proserpina Dam (Merida, Spain) dates from the first or second century AD. pic.twitter.com/erOMLVgcKM — HISTORY TV18 (@HISTORYTV18) April 21, 2016

Сред жителите на Римската империя било разпространено вярването, че левичарите причиняват злини и носят лош късмет. Те възприели това поверие от древните гърци (преди това римляните смятали, че левичарите всъщност носят късмет). Показателен е фактът, че на латински език думата sinister има две значения – ляв и зъл.

