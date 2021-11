Непознатата история на Древна Гърция

Г ърция е страна с богата история, която често е определяна като родината на демокрацията и Олимпийските игри. Политическите, философските и научните постижения на древните гърци стоят в основата на развитието на западната цивилизация и продължават да оказват огромно влияние върху съвременната култура.

Един от въпросите, на които и до днес няма категоричен отговор, е какъв точно е произходът на гърците. Според някои учени, те са местно население, но други са на мнение, че елините се появили в района през четвъртото хилядолетие пр. Хр. и постепенно се наложили над останалите племена.

