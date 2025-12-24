С ъд в окупираната от Русия част на Украйна осъди на 19 години затвор колумбийски гражданин, обвинен в "наемничество", след като се е сражавал в състава на украинската армия, предаде Франс прес.

Върховният съд на т. нар. Донецка народна република, базиран в Донецк - град под руски контрол в източната част на Украйна, призна Оскар Маурисио Бланко Лопес за виновен в участие "като наемник във въоръжен конфликт", съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация. Според нея 42-годишният мъж е подписал договор с украинската армия през май 2024 г. за участие в "бойни действия срещу руските въоръжени сили".

Той е бил пленен от руски войници в района на Донецк през декември 2024 г., пише в изявлението.

Русия систематично счита чужденците, които се сражават в украинската армия, за "наемници", което се наказва от руското законодателство, а не за доброволци, отбелязва АФП. От началото на руската офанзива в Украйна през 2022 г. няколко чужденци са били съдени от съдилища, намиращи се на украинските територии, завзети от Русия.

На 18 декември британски гражданин, обвинен в "наемничество", беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на Донецката народна република, припомня АФП. В началото на този месец чешки гражданин беше осъден на 13 години затвор от Върховния съд на съседната т. нар. Луганска народна република, обявена в съседната украинска област, контролирана също от Москва.