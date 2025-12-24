Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Р усия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура през нощта между 23 и 24 декември, което доведе до спиране на производствени съоръжения, съобщи в изявление държавната компания „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс.

„За втори пореден ден Русия извършва насочени атаки срещу украинската нефтена и газова инфраструктура. През последните два дни близо 100 удара с дронове бяха нанесени срещу производствените съоръжения на „Укрнафта“, посочи „Нафтогаз“. „Атаките причиниха критични щети. Повреденото оборудване е изключено“, добавиха от компанията