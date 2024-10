Р уски съд издаде присъда от почти седем години затвор на 72-годишен американски гражданин, обвинен, че се е сражавал като наемник за Украйна.

Напоследък Русия задържа и осъди редица граждани на САЩ и осъществи голяма размяна на затворници, включително репортерът на „Уолстрийт джърнъл“ Еван Гершкович. Това позволи завръщането на руснаци, затворени в Съединените щати, предаде АФП.

Съд в западния град Воронеж осъди и американец, който вече излежаваше присъда за удряне на полицай, на още седем години за насилие в затвора.

Съдия Александра Ковалевская от Московския градски съд постанови присъда от шест години и 10 месеца на 72-годишния обвиняем, наречен от медиите Стивън Хъбард.

Брадатият подсъдим стоеше трудно, докато се четеше присъдата.

Той беше осъден за „участие като наемник във въоръжен конфликт“ след кратък съдебен процес, провел се в голямата си част при закрити врата.

Русия иска 7 години затвор за американец, обвинен в наемническа дейност в полза на Киев

Присъдата отчита факта, че Хъбард вече е в ареста от 2 април 2022 г.

Случаят му стана публично достояние едва на 27 септември, когато започна съдебният процес в Москва. Русия не е съобщила къде е бил задържан той.

Хъбард изглеждаше в лошо здравословно състояние, ходеше бавно и влачеше краката си по време на изслушването миналата седмица. Тогава съдът разпореди процесът да се проведе тайно без медиите по искане на прокурорите.

Прокурорите заявиха, че Хъбард е получавал поне 1000 долара месечно, за да се присъедини към украинско подразделение за териториална отбрана.

Те твърдят, че той е преминал обучение, получил е бойна униформа и е „взел участие във въоръжения конфликт“ в Украйна.

Руските информационни агенции съобщиха, че обвиняемият се е признал за виновен.

