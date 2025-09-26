"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху изнася реч пред 80-ото Общо събрание на ООН, предаде BBC .

Началото на изказването му бе съпроводено от освирквания и десетки делегати, които напуснаха залата в знак на протест, въпреки че имаше и аплодисменти и възгласи на одобрение.

Председателят на заседанието неколкократно призова за ред в залата, като удряше с чукчето и повтаряше: "Моля, ред в залата".

All the UN members walked out during Netanyahu’s speech!



Boycott genocidal Apartheid Israel. pic.twitter.com/UAAKn605t2 — Nitin Singh 🍃 (@Kohlliers) September 25, 2025

Нетаняху: Ударихме Иран и неговите проксита в целия Близък изток

В началото на речта си Нетаняху се обърна към темата за заложниците, които все още се намират в Газа.

"Господин председател, семействата на нашите скъпи заложници тънат в тъмниците на Газа", каза той.

Нетаняху бързо премина към заплахата от Иран и неговите проксита, като показа картата, която използва и миналата година.

"Миналата година застанах на тази трибуна и показах тази карта. Тя изобразява проклятието на терористическата ос на Иран. Тази ос застрашава мира на целия свят", заяви той, цитиран от Sky News .

Израелският премиер очерта това, което нарече "терористическа ос", и подчерта, че откакто е говорил за нея миналата година, Израел е нанасял удари срещу Иран и неговите проксита в целия Близък изток.

Той направи коментира атака с пейджъри срещу бойци на "Хизбула", както и на удари срещу иранската ядрена програма.

По време на много от тези изявления част от делегатите в залата аплодираха думите му.

🚨 Breaking – Prime Minister @netanyahu:



"We hammered the Yemeni Houthis, destroyed the bulk of Hamas, decimated Hezbollah, destroyed Assad's army, and above anything else, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs.” pic.twitter.com/9c44g1aytJ — Global Peace Advocates (@RealKON_) September 26, 2025

"Изчезнали": Нетаняху показва карта "къде се намираме днес"

Израелският премиер заяви, че иска да покаже "къде се намираме днес".

"Половината от ръководството на хутите е изчезнало", каза той.

"Хасан Насрала в Ливан е изчезнал."

"Режимът на Асад в Сирия е изчезнал."

"Милициите в Ирак те са възпрени, а техните лидери, ако нападнат Израел, също ще изчезнат."

Нетаняху премина към темата за "12-дневната война с Иран", като похвали "смелите пилоти" на Израел.

"Искам да благодаря на президента Тръмп за неговите смели и решителни действия", добави той.

"Президентът Тръмп и аз обещахме да предотвратим Иран да развие ядрено оръжие. Ние изпълнихме това обещание. Премахнахме екзистенциална заплаха за Израел и смъртна заплаха за цивилизования свят."

Netanyahu: Israel’s 12 day war with Iran to go down in military history, removing an existential threat to Israel and the civilized world. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. pic.twitter.com/vEE1IOVF1Q — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 26, 2025

"Израел трябва да довърши работата си в Газа"

След заплахата от Иран Нетаняху продължи да говори за продължаващия израелски удар над Газа.

Израелският премиер се съсредоточава върху нападението на 7 октомври.

Той заяви:

"Последните елементи, последните останки на "Хамас" са барикадирани в Газа. Те се кълнат, че ще повтарят зверствата от 7 октомври отново и отново, независимо колко са намалели силите им. Затова Израел трябва да довърши работата си там. Затова искаме да го направим възможно най-бързо."

Той добави:

"Дами и господа, голяма част от света вече не помни 7 октомври. Но ние помним!"

Нетаняху разказа детайлно какво се е случило на 7 октомври, когато "Хамас" и въоръжени групировки преминаха границата, убивайки 1 200 души и отвличайки около 250.

От 48‑те заложници, останали в Газа, Нетаняху каза, че 20 са живи.

PM Netanyahu: We must end the war in Gaza, and we will do it as quickly as possible pic.twitter.com/g6PnCnJnPy — Global Peace Advocates (@RealKON_) September 26, 2025

Нетаняху отправя директно послание към заложниците

Бенямин Нетаняху обяви, че иска да говори директно с заложниците чрез високоговорителите в Газа.

Той започна посланието си на иврит, а след това го повтори на английски.

"Наши смели герои, това е министър-председателят Нетаняху, който говори на живо от Организацията на обединените нации", каза той.

"Не сме ви забравили, дори за секунда. Народът на Израел е с вас, няма да се поколебаем и няма да спрем, докато не ви върнем всички у дома."

В директно послание към "Хамас" Нетаняху заяви: "Освободете заложниците сега."

"Ако го направите, ще оцелеете," добави той.

"Ако не го направите, Израел ще ви преследва."

Контекст

Лидери като турския президент Реджеп Тайип Ердоган и емира на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани по-рано предположиха, че действията на Нетаняху показват, че той не е заинтересован от освобождаването на заложниците.

Семействата на израелските заложници, все още държани от "Хамас", също заявиха, че Нетаняху е "единствената пречка" за тяхното връщане и постигането на мирно споразумение.

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица заяви, че израелският удар срещу Катар по-рано този месец показва, че "всеки път, когато се доближава споразумение, Нетаняху го саботира".

"Целевата операция в Катар доказа извън всякакво съмнение, че има една пречка пред връщането на 48-те заложници и края на войната: министър-председателят Нетаняху", добавиха те.

"Време е да се сложи край на извиненията, предназначени да печелят време, докато той се държи за властта."

🚨 BREAKING - Holy sh*t



Netanyahu announces Israeli Intelligence is streaming this speech live to every Gazan and Hamas phone and he has a message:



"Lay down your arms, let my people go, free all 48 hostages. If you do, you will live. If you don’t…. Israel will HUNT YOU DOWN” pic.twitter.com/qSSF1WFsOA — Kosher🎗 (@koshercockney) September 26, 2025

"Нашите врагове ни мразят всички": Нетаняху провежда тест

Както беше обявено преди речта му, Нетаняху използва помощни средства и проведе малък тест на присъстващите.

Първият въпрос, който задава, е:

"Кой крещи смърт за Америка?"

Той предлага следните възможни отговори:

Иран "Хамас" "Хизбула" Хутите Всички изброени

Нетаняху заявява, че правилният отговор е "всички изброени".

Той задава втори въпрос:

"Кой е убивал американци и европейци с хладнокръвие?"

Възможните отговори са:

"Ал Кайда"

"Хамас"

"Хизбула"

Иран

Всички изброени

Отговорът отново е "всички изброени", казва Нетаняху.

Той използва теста, за да представи враговете на Израел като врагове на целия Запад и на ООН.

"Ето точката, която исках да подчертая: нашите врагове ни мразят всички с еднаква омраза. Те искат да върнат модерния свят назад, към тъмна епоха на насилие, фанатизъм и терор. Мисля, че много от вас вече усещате това в собствените си общества", заяви той.

Massive protests in front of the United Nations against Netanyahu🔥 pic.twitter.com/99robMahXO — The Resonance (@Partisan_12) September 26, 2025

Протести се провеждат извън сградата, докато Нетаняху говори в ООН

Докато ви информираме за всичко, което се случва в сградата на Общото събрание на ООН, извън нея в Ню Йорк се събират протестиращи.

Хората развяват палестински знамена и скандират лозунги.

Някои от плакатите гласят: "Прекратете цялата американска помощ за Израел."

Има и про-израелски протест, където се развяват израелски знамена.

— 🇮🇱/🇺🇳 Netanyahu: 'We are protecting the entire world. We are protecting Europe and America from the barbarians at the gate.



The man is just making a fool of himself, it's time to stop him. pic.twitter.com/Sotlc1aOA9 — ANONYMOUS FREEDOM 17 (@BasiriMike) September 26, 2025

"Предадохте се": Нетаняху обвинява световните лидери в "преклоняване" след 7 октомври

Нетаняху заяви, че "много световни лидери са се пречупили" в подкрепата си за Израел след 7 октомври 2023 г.

"Те се пречупиха под натиска на пристрастни медии, радикални ислямистки гласове и антисемитски тълпи", каза той.

" Е, за много страни тук, когато стана трудно, вие се предадохте."

Нетаняху заяви, че Израел води "седемфронтова война срещу варварството" през по-голямата част от последните две години.

"Учудващо е, че докато се борим с терористите, които убиха много от вашите граждани, вие се борите срещу нас", добави той.

"Вие ни осъждате, налагате ни ембарго и водите политическа и правна война."

Той продължи, обръщайки се към ООН: "Това е обвинение към вас, обвинение към слабохарактерни лидери, които умиротворяват злото, вместо да подкрепят нация, чиито смели войници ви пазят от варварите на портата."

Коментарите на Нетаняху идват дни след вълна от страни, включително Великобритания, Франция и Канада, които признаха палестинска държава.

"Палестинска държава няма да има"

Нетаняху за нападението върху Газа

В речта си Нетаняху се обръна към продължаващото израелско нападение над Газа.

Израелският лидер се опитва да опровергае няколко критики към войната в Газа, включително обвинения за голям брой цивилни жертви и хуманитарната криза там.

Той също така заявява, че Израел е насочил ударите си към "терористични тунели" в градския център.

Нетаняху се опитва да представи "Хамас" като отговорен за условията, в които се намират палестинците. Той добавя, че 700 000 души са напуснали Газа, откакто Израел е издал първите си заповеди за евакуация този месец.

Контекст:

Повече от 300 000 души са напуснали Газа през последните седмици, след като Израел е наредил населението да се премести на юг, но агенциите на ООН и хуманитарните организации съобщават, че приблизително 700 000 души все още остават.

Според данни на Министерството на здравеопазването на Газа, повече от 65 000 палестинци са загинали от октомври 2023 г., като повече от половината от тях са жени и деца.

Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци.

Нетаняху: Победата срещу Иран откри възможности за освобождаване на заложниците в Газа

Нетаняху: Признаването на палестинска държава "възнаграждава най-лошите антисемити на Земята"

Нетаняху се обръща към страните, които са признали палестинска държава.

Той заявява, че "всяко правителство" трябва да последва примера на Доналд Тръмп и да откаже да предприеме такава стъпка.

"Вместо това много правителства правят обратното", казва Нетаняху.

"Те всъщност възнаграждават най-лошите антисемити на Земята."

Нетаняху добавя, че "почти 90% от палестинците" са подкрепяли атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. и описва решението да се признае палестинска държава като "много ясно послание".

"Убийството на евреи се отплаща", допълва той.

Нетаняху номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Нетаняху: Вратата към мира със Сирия и Ливан е отворена

Израелският лидер заявява, че вратата към мира със Сирия и Ливан е отворена.

Въпреки това той предупреждава, че до тогава: "Ще предприемем всички необходими действия, за да се защитим."

По-рано през лятото Израел нанесе удари по Дамаск след сблъсъци между арабски бойци и групи, които имат исторически връзки с Израел, в южната част на Сирия.

Израел е нанасял удари и по Ливан, където се базира "Хизбула".

"Днес започнахме сериозни преговори с новото сирийско правителство", казва Нетаняху.

Лидерът на Сирия Ахмед ал-Шараа стана първият сирийски лидер, който се обърна към асамблеята за почти шест десетилетия, когато говори тази седмица.

"Вярвам, че може да се постигне споразумение, което уважава сериозния суверенитет и защитава както израелската сигурност, така и сигурността на малцинствата в региона", добавя Нетаняху.

Относно Ливан той продължава: "Ако Ливан предприеме истински и устойчиви действия за разоръжаването на "Хизбула", съм сигурен, че можем да постигнем устойчив мир."

Пробив в преговорите? Нетаняху с надежда за заложниците на "Хамас"