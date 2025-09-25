Свят

Нетаняху: Палестинска държава няма да има, това е срамна капитулация

Той каза, че признаването през последните дни на Палестина от няколко западни страни "с нищо не задължава Израел"

25 септември 2025, 07:08
И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза, че признаването през последните дни на Палестина от няколко западни страни "с нищо не задължава Израел", предаде Франс прес.

"Срамната капитулация на някои лидери пред палестинския тероризъм с нищо не задължава Израел. Палестинска държава няма да има", посочи канцеларията на израелския лидер, след като шест европейски страни, сред които Франция и Белгия обявиха в понеделник, че признават Палестина.

  • ИЗРАЕЛ ПРЕГОВАРЯ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ СЪС СИРИЯ

От канцеларията на Нетаняху допълниха, че израелският премиер преговаря за сключване на споразумение за сигурност със съседна Сирия, предаде ДПА.

В съобщението се уточнява, че необходимите условия за сключването му са девоенизация на пограничната зона в Югозападна Сирия и защитата на друзкото религиозно малцинство, което Израел смята за свой съюзник.

Нетаняху намекна за воденето на подобни преговори още преди дни.

Оказа се, че в действителност те се водят от месеци, само че в тайна. Според сирийски източници през август е имало среща в Париж между сирийския външен министър Асад аш Шибани и израелска делегация.

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа също потвърди, че се водят преговори, но подчерта, че сключването на споразумение не значи нормализация на отношенията с Израел.

Процесът по-скоро има за цел да уреди въпроса със сирийското и израелското военно присъствие в пограничния район. Израел иска да не допусне в тази зона да се установят подкрепяни от Иран милиции и въоръжени ислямистки групировки, настроени враждебно към Израел. Израел и Сирия официално са във война от 1948 г. и до ден днешен между тях няма сключен мирен договор. Основната ябълка на раздора е съдбата на Голанските възвишения, които Израел окупира през 1967 г. и анексира през 1981 г.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Бенямин Нетаняху Признаване на Палестина Палестинска държава Израелско-сирийски преговори Споразумение за сигурност Девоенизация Друзи Голански възвишения Ирански милиции Конфликт Израел-Сирия
