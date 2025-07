Бенямин Нетаняху номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

К огато премиерът Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом в понеделник за вечеря, той дойде с това, което се превърна в най-добрия подарък за президента Доналд Тръмп: писмо, с което го номинира за Нобелова награда за мир, пише Си Ен Ен (CNN) .

Наградата се превърна в най-голямата фиксация на Тръмп, която той казва, че е

напълно заслужена за усилията му за прекратяване на конфликтите по целия свят,

включително войната между Израел и Хамас в Газа.

Трайното разрешаване на този 21-месечен конфликт ще зависи отчасти от готовността на Нетаняху да приеме сделка, която спира напълно боевете – нещо, за което Тръмп планираше да настоява по време на вечерята в понеделник в Синята стая на Белия дом.

Преди да бъде сервирана вечерята обаче, Нетаняху бързо демонстрира миротворческите способности на Тръмп, дори когато преговарящите все още финализираха подробностите за споразумение за прекратяване на огъня.

„Той кове мир, докато говорим, в една страна, в един регион след друг“, каза Нетаняху, докато се протягаше през масата, за да представи на Тръмп документа си. „И така, г-н Президент, искам да Ви представя писмото, което изпратих до Нобеловия комитет; то Ви номинира за Наградата за мир, която е напълно заслужена и Вие трябва да я получите“.

„Благодаря Ви много. Не знаех това. Уау. Идвайки от Вас, това е много значимо. Благодаря Ви много, Биби“,

отговори Тръмп, сякаш трогнат.

BREAKING: Benjamin Netanyahu NOMINATES Donald Trump for the Nobel Peace Prize. Netanyahu: “Hey Donald can you bomb this sovereign nation for us?” Trump: “Sure”. Netanyahu: “You deserve a Nobel Peace Prize.” pic.twitter.com/Fl6mOUMDkx

За Тръмп споразумението, слагащо край на войната в Газа, би било още една точка както в усилията му да спечели Нобелова награда, така и в дългосрочния му и изключително труден стремеж да затвърди мира в Близкия изток като част от неговото наследство. „Спирам войните. Спирам войните. И мразя да виждам как хора биват убивани“, каза Тръмп в понеделник, докато вечерята започваше.

Той очевидно вижда Нетаняху като ключов съюзник в постигането на тази цел, въпреки че президентът от време на време напада израелския лидер, когато изглеждаше, че той се превръща в пречка. Сега Тръмп се нуждае както от Хамас, така и от Нетаняху да се споразумеят за условията, които всеки от тях преди това е отхвърлил, а именно формулировката за това дали прекратяването на огъня ще сложи край на войната напълно.

Дори докато привлича Нетаняху към себе си – кани го на вечеря, присъединява се към войната на Израел срещу Иран и призовава за отмяна на процеса срещу Нетаняху за корупция – той също така оказва натиск върху премиера да направи нещо за него: да сложи край на войната в Газа.

„Прекарахме си страхотно, бих казал, че беше много работа, но наскоро постигнахме страхотен резултат“,

каза Тръмп, очевидно визирайки бомбардировките в Иран, насочени към ядрените обекти на страната. „И ще имаме много страхотни резултати“.

След месеци на спиране на напредъка, изглежда има нов импулс към сделка. Тръмп просто трябва да гарантира, евентуално като окаже допълнителен натиск върху Нетаняху по време на посещението му в Белия дом, че тя няма да се разпадне.

Trump dines with Netanyahu and Sara as Gaza bleeds.

Steel forks scrape plates while children are pulled from rubble.

They toast “peace” over corpses, history will remember their feast of shame. pic.twitter.com/q9se1Mqmze