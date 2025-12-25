Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Р уски въздушни удари са причинили смърт и разрушения в цяла Украйна, казаха властите в различни региони, а руските власти съобщиха за украински удари на територията на страната, предаде ДПА.

Руска атака с дронове в югозападния регион Одеса на Черно море доведе до един загинал и двама ранени. Нанесени са щети на пристанищната и енергийната инфраструктура, съобщиха регионалните власти.

В Харковска област, граничеща с Русия в североизточната част на Украйна, е загинал един човек и 15 са били ранени.А Черниговска област, северно от Киев, двама души загинаха при атака с дронове вчера.

"Черниговска област отбеляза Коледа под обстрел. За съжаление, двама души загинаха, а други двама бяха ранени“, съобщиха властите днес. Украинското министерство на енергетиката съобщи за многобройни аварийни спирания и прекъсвания на електрозахранването в цялата страна след руските атаки.

Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че руските сили са атакували през нощта с 131 дрона, 106 от които са били неутрализирани. Били са нанесени 22 удара в 15 места.

ТАСС уточни, че от 9 сутринта до 15 ч. московско време над Брянска, Ростовска и Белгородска област са били свалени 44 дрона.

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа, добавяйки, че прекъсванията на електрозахранването и отоплението през зимата са особено опасни за много хора, припомня ДПА.

Сергей Меликов, глава на правителството на руската република Дагестан, съобщи, че трима мъже, пътуващи с конвой с хуманитарна помощ от републиката, са били убити, а друг е бил хоспитализиран с наранявания. Конвоят е пренасял хуманитарна помощ за руски регион на границата с Украйна, добави той, но не посочи къде точно е станал инцидентът.

Русия, която празнува православната Коледа на 7 януари, заедно с много православни християни в Украйна, отхвърли примирие по време на коледните празници.

През нощта украински дронове са запалили цистерни с нефтопродукти в пристанищния град Темрюк в южния руски Краснодарски край, съобщиха днес властите в града на брега на Азовско море. Пожарът е засегнал площ от 2000 квадратни метра в града на Таманския полуостров, съобщиха те. Десетки пожарникари и служители на гражданската защита са работили за овладяване на пожара.

Украинските въоръжени сили съобщиха също, че са подпалили петролната рафинерия Новошахтинск в Ростовска област, като са използвали ракети "Сторм Шадоу". Причинени са множество експлозии, уточни в Телеграм генералният щаб, цитиран от Ройтерс.

Рафинерията е една от най-големите доставчици на петролни продукти в Южна Русия и снабдява руските войски според същия източник.

Украйна се защитава от руското нашествие от февруари 2022 г., припомня ДПА.