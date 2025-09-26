Свят

Нетаняху излиза пред ООН под световен натиск заради Газа

Докато Европа налага ограничения, съюзници признават палестинска държава, а САЩ предупреждават срещу анексия на Западния бряг, израелският премиер готви реч пред ООН на фона на ескалацията в Газа

26 септември 2025, 15:58
Израелският премиер Бенямин Нетаняху   
Източник: Getty Images

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху се готви да говори пред Общото събрание на ООН, където се очаква да отхвърли решенията на лидери като Еманюел Макрон, които вече признаха палестинска държава, съобщава BBC.

В началото на сесията генералният секретар на ООН заяви, че „международното право се тъпче“ в Газа и отново настоя за решение с две държави. Доналд Тръмп призова за прекратяване на огъня, но отказа да осъди действията на Израел.

През 2012 г. израелският премиер Бенямин Нетаняху изнесе паметна реч в ООН, когато показа диаграма на бомба и червена линия, с която предупреди за ядрената програма на Иран. В онзи момент Израел изглеждаше като обединяващ символ пред международната общност. Днес обаче страната е все по-често определяна като международен парий.

Дългогодишни съюзници, които застанаха зад Израел след атаките на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., вече открито осъждат продължаващата война в Газа. Тази седмица десет държави – сред които Великобритания, Франция, Канада и Австралия – признаха палестинска държава въпреки протестите на Израел. Те аргументираха решението си с необходимостта да бъде запазено решението „две държави“ за региона.

Европейският съюз обсъжда въвеждане на мита и санкции, Германия спря износ на оръжие, а в САЩ проучвания показват, че обществените нагласи към Израел стават все по-негативни.

Според израелската делегация в ООН има опасения, че речта на Нетаняху може да бъде прекъсната от палестински и арабски представители. Премиерът е поканил еврейски лидери и поддръжници да присъстват и да отвърнат на критиките.

Последното от Газа

Войната продължава вече близо две години. Израелските сили се приближават към центъра на град Газа, определян от тях като „последната крепост на Хамас“. Израелската армия изчислява, че около 3 000 бойци на групировката се намират в района.

„Хамас“ твърди, че може да изпрати още хиляди бойци в града, което засилва опасенията от ожесточени боеве в гъстонаселени квартали.

Местни болници съобщиха за над 80 убити палестинци само в рамките на един ден. Израел твърди, че е поразил двама бойци на Хамас и оспорва посочените жертви. По данни на армията, през последното денонощие са атакувани над 140 цели в ивицата Газа.

Според здравното министерство, контролирано от Хамас, през последните 24 часа са убити 83 души и 216 са ранени. Така броят на загиналите от началото на конфликта на 7 октомври 2023 г. достига 65 502.

Международни журналисти продължават да нямат независим достъп до Газа от началото на войната, което прави проверката на данните трудна.

Речта на Нетаняху ще звучи в Газа

Офисът на премиера съобщи, че речта му в ООН ще бъде излъчвана чрез високоговорители, монтирани на камиони от израелската страна на границата, като част от „информационна кампания“.

Тръмп: „Няма да позволя Израел да анексира Западния бряг“

С нарастващия международен натиск за прекратяване на войната и окупацията на Западния бряг, част от кабинета на Нетаняху настоява за официално присъединяване на територията към Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче заяви, че „няма да позволи Израел да анексира Западния бряг“. Великобритания и Германия също предупредиха срещу подобна стъпка, а генералният секретар на ООН Антониу Гутериш я нарече „морално, законово и политически неприемлива“.

В региона живеят около три милиона палестинци, докато в 160 израелски селища в Западния бряг и Източен Йерусалим живеят приблизително 700 000 заселници. Според международното право тези селища са незаконни.

Любопитен факт - Нетаняху „ще използва реквизит“ в речта си пред ООН

Според доклад, Бенямин Нетаняху ще използва реквизит по време на речта си пред ООН днес, съобщава Sky News.

Израелският лидер е известен с използването на визуални материали, за да изложи тезата си, като го направи по време на миналогодишното Общо събрание на ООН, където показа редица карти, отразяващи бъдещи хипотетични сценарии.

Тази година, според „Джерузалем пост“, той ще използва реквизита, за да привлече вниманието към атаката от 7 октомври 2023 г., която даде началото на последния кръг от боеве.

Израелско-палестински конфликт Газа Бенямин Нетаняху ООН Решение с две държави Западен бряг Хамас Международно право Война в Газа Признаване на палестинска държава
