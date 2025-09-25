Свят

Aрестуваха мъж, заплашил да убие Нетаняху

"Заподозреният казал на полицаите, че планира да закупи огнестрелно оръжие и да стреля три пъти в министър-председателя", заявиха от полицията

25 септември 2025, 13:52
Aрестуваха мъж, заплашил да убие Нетаняху
И зраелската полиция съобщи днес, че е арестувала мъж, заплашил да убие премиера Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

Според информацията малко преди началото на еврейската Нова година в понеделник вечерта мъж на около 40 години от южния град Кирят Гат е влязъл в местния полицейски участък и е заявил, че ще убие Нетаняху.

"Заподозреният казал на полицаите, че планира да закупи огнестрелно оръжие и да стреля три пъти в министър-председателя", заявиха от полицията.

Мъжът е бил задържан, а обвинителният акт срещу него се очаква да бъде внесен днес. Полицията иска да задържи мъжа в ареста до края на съдебното производство.

Социологическите проучвания показват, че Нетаняху губи обществена подкрепа заради продължаващата вече почти две години война в Газа срещу "Хамас", което доведе до опасения за засилване на изолацията на Израел в световен мащаб.

В Газа се намират 48 заложници, за 20 от които се смята, че все още са живи, и техните семейства призоваха израелското правителство да сключи сделка, която да върне близките им у дома, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
