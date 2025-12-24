Свят

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

министерството посочи, че прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и ФБР са информирали ведомството за наличието на новите документи

24 декември 2025
М инистерството на правосъдието на САЩ заяви в сряда, че е открило над един милион допълнителни документа, които може да са свързани със случая „Джефри Епстийн“, и че вероятно ще са необходими „още няколко седмици“, за да бъдат обработени и публикувани, предаде CNN.

В съобщение, публикувано в социалната мрежа X, министерството посочи, че прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и Федералното бюро за разследване (ФБР) са информирали ведомството за наличието на новите документи.

„Министерството на правосъдието е получило тези документи от прокуратурата за Южния окръг на Ню Йорк и от ФБР, за да ги прегледа с цел публикуване, в съответствие със Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн“, действащото законодателство и съдебните разпореждания“, се казва в публикацията.

„Наши юристи работят денонощно, за да ги прегледат и да направят изискуемите по закон редакции с цел защита на жертвите, и ще публикуваме документите възможно най-скоро. Поради огромния обем на материалите този процес може да отнеме още няколко седмици. Министерството ще продължи да спазва изцяло федералния закон и разпорежданията на президента Доналд Тръмп за разсекретяване на досиетата“, се допълва в съобщението.

Съобщението от сряда идва след седмица на периодични публикувания на документи, както изисква новият закон за прозрачност, приет от Конгреса миналия месец.

Крайният срок за публикуване на всички материали беше в петък, когато Министерството на правосъдието качи в публичното пространство огромен масив от документи. Това беше последвано от още едно публикуване рано в събота и от ново мащабно разкриване във вторник, което съдържаше няколко значими препратки към президента Доналд Тръмп.

Втора част на разкритията: Публикуваха над 11 000 файла от досиетата "Епстийн"

Двупартийна група законодатели, както и нарастващ брой оцелели от злоупотребите на Епстийн, отправиха критики към администрацията на Тръмп за начина, по който бяха публикувани документите.

Някои поставиха под въпрос тежките и на пръв поглед хаотични редакции, които предпазваха сътрудници на Епстийн от обществен контрол. Други критици изразиха възмущение от недостатъчно редактирани материали, които разкриват информация за жертвите.

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк е институцията, която разследва и повдига обвинения срещу Епстийн през 2019 г., а по-късно, през 2021 г., успешно доведе до осъдителна присъда по дело за сексуален трафик срещу неговата сътрудничка Гислейн Максуел.

