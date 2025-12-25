Свят

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

25 декември 2025, 15:10
П апа Лъв Четиринадесети отправи днес традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти, предаде Ройтерс.

В посланието си папата призова за край на всички войни по света. Говорейки от централния балкон на базиликата "Свети Петър" пред събралите се хиляди хора, той изрази съжаление за продължаващите конфликти в Украйна, Судан, Мали, Мианма и по тайландско-камбоджанската граница. 

Хората в Украйна, където руските войски заплашват градове от жизненоважно значение за отбраната на източните части на страната, "са измъчени" от насилието, подчерта Лъв Четиринадесети. 

"Нека шумът от оръжията да престане и нека засегнатите страни, с подкрепата и ангажимента на международната общност, да намерят смелостта да се ангажират в искрен, пряк и уважителен диалог", призова папата.

Москва и Киев преговарят поотделно от няколко седмици по американския план за прекратяване на продължаващата вече близо четири години война, който предвижда замразяване на фронта, без да се решава въпросът за евентуална отстъпка на територии на Русия, припомня Франс прес.

На първата си Коледа след избирането си за глава на католическата църква през май, Лъв Четиринадесети направи преглед на международните конфликти: от Мианма до Демократична република Конго, през Судан, Мали, Сирия и Хаити, той се помоли за "онези, които страдат от несправедливост, политическа нестабилност, религиозно преследване и тероризъм".

Общо той посочи 15 държави, но спомена по-специално "онези, които нямат нищо и са загубили всичко, като жителите на Газа" и "онези, които са измъчвани от глад и бедност, като народа на Йемен", отбелязва АФП.

Новият папа, който следва стъпките на своя предшественик Франциск в защитата на бежанците, спомена и "многобройните мигранти, които пресичат Средиземно море или пътуват из американския континент" в търсене на по-добро бъдеще.

На първата си коледна проповед днес папата осъди условията, при които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, отбелязва Ройтерс.

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света.

"Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?”, попита той.

Лъв, който празнува първата си Коледа след като през май беше избран от кардиналите за приемник на покойния папа Франциск, има по-спокоен и дипломатичен стил от своя предшественик и обикновено се въздържа от политически коментари в проповедите си, отбелязва Ройтерс.

Той обаче неотдавна на няколко пъти изрази неудовлетворение относно условията, в които живеят палестинците в Газа и миналия месец заяви пред журналисти, че единственото възможно решение на продължаващия от десетилетия конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва създаването на палестинска държава.

Израел и "Хамас" се споразумяха за примирие през октомври след две години на интензивни бомбардировки и военни операции, но хуманитарни организации твърдят, че все още твърде малко помощ достига до Газа, където почти цялото население е загубило жилищата си.

По време на днешната служба, на която присъстваха хиляди хора в базиликата "Свети Петър”, Лъв също така разкритикува условията, при които живеят бездомните по целия свят, и разрушенията, причинени от войните, които разтърсват света.

"Крехка е плътта на беззащитните хора, подложени на изпитание от толкова много войни, продължаващи или приключили, които оставят след себе си руини и отворени рани", каза папата.

"Крехки са умовете и животите на младите хора, принудени да носят оръжие, които на фронта усещат безсмислието на това, което се изисква от тях и лъжите, които изпълват помпозните речи на онези, които ги изпращат на смърт", добави Светият отец.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Папа Лъв Четиринадесети Урби ет Орби Войни и конфликти Призив за мир Украйна Газа Хуманитарна криза Мигранти Диалог за мир Палестинска държава
