Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

П апа Лъв Четиринадесети отправи днес традиционната Коледна благословия "Урби ет Орби" ("Към Града и към света"), в която Светият отец обикновено споменава глобалните конфликти, предаде Ройтерс.

В посланието си папата призова за край на всички войни по света. Говорейки от централния балкон на базиликата "Свети Петър" пред събралите се хиляди хора, той изрази съжаление за продължаващите конфликти в Украйна, Судан, Мали, Мианма и по тайландско-камбоджанската граница.

Хората в Украйна, където руските войски заплашват градове от жизненоважно значение за отбраната на източните части на страната, "са измъчени" от насилието, подчерта Лъв Четиринадесети.

Pope Leo has used his first Christmas sermon to condemn the conditions facing Palestinians in Gaza, where families are sheltering in tents amid rain, wind and freezing temperatures. pic.twitter.com/3IuwwhNf1E — The National (@TheNationalNews) December 25, 2025

"Нека шумът от оръжията да престане и нека засегнатите страни, с подкрепата и ангажимента на международната общност, да намерят смелостта да се ангажират в искрен, пряк и уважителен диалог", призова папата.

Москва и Киев преговарят поотделно от няколко седмици по американския план за прекратяване на продължаващата вече близо четири години война, който предвижда замразяване на фронта, без да се решава въпросът за евентуална отстъпка на територии на Русия, припомня Франс прес.

На първата си Коледа след избирането си за глава на католическата църква през май, Лъв Четиринадесети направи преглед на международните конфликти: от Мианма до Демократична република Конго, през Судан, Мали, Сирия и Хаити, той се помоли за "онези, които страдат от несправедливост, политическа нестабилност, религиозно преследване и тероризъм".

WATCH: Pope Leo celebrates his first Christmas Eve Mass at St. Peter’s Basilica, delivering a message to thousands of the faithful that God is present in every human being. pic.twitter.com/6rCBE8ep5K — Fox News (@FoxNews) December 25, 2025

Общо той посочи 15 държави, но спомена по-специално "онези, които нямат нищо и са загубили всичко, като жителите на Газа" и "онези, които са измъчвани от глад и бедност, като народа на Йемен", отбелязва АФП.

Новият папа, който следва стъпките на своя предшественик Франциск в защитата на бежанците, спомена и "многобройните мигранти, които пресичат Средиземно море или пътуват из американския континент" в търсене на по-добро бъдеще.

На първата си коледна проповед днес папата осъди условията, при които живеят палестинците в Газа, като това бе необичайна тема за обикновено тържествената духовна служба в деня, в който християните по целия свят празнуват раждането на Исус Христос, отбелязва Ройтерс.

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света.

"Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ?”, попита той.

Pope Leo at Christmas Eve Mass: “While a distorted economy leads to treating people as commodities, God makes Himself like us, revealing the infinite dignity of every person. While man wants to become God to dominate over others, God wants to become man to free us from every… pic.twitter.com/FeXUaUP9T1 — Rich Raho (@RichRaho) December 24, 2025

Лъв, който празнува първата си Коледа след като през май беше избран от кардиналите за приемник на покойния папа Франциск, има по-спокоен и дипломатичен стил от своя предшественик и обикновено се въздържа от политически коментари в проповедите си, отбелязва Ройтерс.

Той обаче неотдавна на няколко пъти изрази неудовлетворение относно условията, в които живеят палестинците в Газа и миналия месец заяви пред журналисти, че единственото възможно решение на продължаващия от десетилетия конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва създаването на палестинска държава.

Израел и "Хамас" се споразумяха за примирие през октомври след две години на интензивни бомбардировки и военни операции, но хуманитарни организации твърдят, че все още твърде малко помощ достига до Газа, където почти цялото население е загубило жилищата си.

Pope Leo decried conditions for Palestinians in Gaza in his Christmas sermon on Thursday, in an unusually direct appeal during what is normally a solemn, spiritual service on the day Christians across the globe celebrate the birth of Jesus.



Leo, the first US pope, said the story… pic.twitter.com/uO3oWNzyJz — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) December 25, 2025

По време на днешната служба, на която присъстваха хиляди хора в базиликата "Свети Петър”, Лъв също така разкритикува условията, при които живеят бездомните по целия свят, и разрушенията, причинени от войните, които разтърсват света.

"Крехка е плътта на беззащитните хора, подложени на изпитание от толкова много войни, продължаващи или приключили, които оставят след себе си руини и отворени рани", каза папата.

"Крехки са умовете и животите на младите хора, принудени да носят оръжие, които на фронта усещат безсмислието на това, което се изисква от тях и лъжите, които изпълват помпозните речи на онези, които ги изпращат на смърт", добави Светият отец.