Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Н яколко китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цена, сравнима с тази на съвременен смартфон – по-малко от 10 000 юана (около 1400 долара), съобщи Yicai.

Китай иска да е световен център на роботиката

На 23 декември стартъп компанията Vita Dynamics започна предварителни продажби на първото си роботизирано куче Big Head Bobo за 9 988 юана (1421 долара). В първия ден компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана (1,4 милиона долара).

Друг китайска компания Dobot също започна предварителни продажби на своя робот Rover X1 на цена от 7 499 юана (1067 долара).

In Sichuan, China, new footage shows firefighting robots dogs being tested.



They’re meant to move through places unsafe or unreachable for humans, haul hoses, send back real-time video, and record data on poisonous gases and temperature. carries ~200KGpic.twitter.com/vQdCmCDPHd — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 4, 2025

Vita Dynamics ще започне производството на Big Head Bobo следващия месец. Очаква се доставките да започнат до март 2026 г.

Постигането на стабилно масово производство остава основно предизвикателство за създателите на роботизирани кучета, тъй като изисква систематична оценка на разходите, веригите за доставки и развитието на пазара, пише изданието. Експерт от индустрията каза пред Yicai, че предишни опити за пускане на роботизирани кучета на потребителския пазар са се сблъскали с няколко трудности – или в практическото им приложение, или във веригите за доставки. Това е затруднило осигуряването на стабилно масово производство.

Китай бързо развива роботиката. Според Държавната администрация за регулиране на пазара, до края на 2024 г. броят на компаниите за роботика в страната ще надхвърли 451 000. Общият им регистриран капитал възлиза на 6,44 трилиона юана (приблизително 900 милиарда долара). Броят на компаниите се е увеличил с 200% от края на 2020 г., което отразява бързия растеж на този икономически сектор.