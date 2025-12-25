Технологии

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана

25 декември 2025, 22:41
Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон
Източник: istockphoto

Н яколко китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цена, сравнима с тази на съвременен смартфон – по-малко от 10 000 юана (около 1400 долара), съобщи Yicai. 

Китай иска да е световен център на роботиката

На 23 декември стартъп компанията Vita Dynamics започна предварителни продажби на първото си роботизирано куче Big Head Bobo за 9 988 юана (1421 долара). В първия ден компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана (1,4 милиона долара). 

Друг китайска компания Dobot също започна предварителни продажби на своя робот Rover X1 на цена от 7 499 юана (1067 долара). 

Vita Dynamics ще започне производството на Big Head Bobo следващия месец. Очаква се доставките да започнат до март 2026 г. 

Постигането на стабилно масово производство остава основно предизвикателство за създателите на роботизирани кучета, тъй като изисква систематична оценка на разходите, веригите за доставки и развитието на пазара, пише изданието. Експерт от индустрията каза пред Yicai, че предишни опити за пускане на роботизирани кучета на потребителския пазар са се сблъскали с няколко трудности – или в практическото им приложение, или във веригите за доставки. Това е затруднило осигуряването на стабилно масово производство. 

Робот с котешко лице и човешко тяло отговаря на запитвания и насочва, обяснява Technews.bg

Китай бързо развива роботиката. Според Държавната администрация за регулиране на пазара, до края на 2024 г. броят на компаниите за роботика в страната ще надхвърли 451 000. Общият им регистриран капитал възлиза на 6,44 трилиона юана (приблизително 900 милиарда долара). Броят на компаниите се е увеличил с 200% от края на 2020 г., което отразява бързия растеж на този икономически сектор.

Източник: БГНЕС    
роботизирани кучета Китайска роботика Vita Dynamics Dobot предварителни продажби масово производство вериги за доставки икономически сектор високи технологии цени на роботи
