Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

25 септември 2025, 16:14
Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ
П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху лртя по необичаен маршрут, за да пристигне на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като е заобиколил със самолета си въздушното пространство на няколко страни от Централна и Северна Европа, предаде "Франс Прес".

Според дипломатически източник Франция е одобрила искането на Израел да използва въздушното ѝ пространство, но общественодостъпни данни за проследяване на полетите са показали, че самолетът на Нетаняху е прелетял на юг от френското въздушно пространство.

Той е преминал над Южна Гърция, Сицилия, Сардиния и точно над Гибралтарският проток, буквално криволичейки над Средиземно море, вместо да следва обичайния маршрут от Тел Авив до Ню Йорк над Балканите, Северна Италия, Франция и Великобритания.

Израелски медии съобщиха, че това отклонение е целяло да се избегнат страните, подписали Римския статут на Международния наказателен съд - договора, който предвижда, че държавите по него могат да приложат в случай на спешно кацане заповедта за арест на израелския лидер, издадена от МНС. Съдът издаде тази заповед през ноември. Тогава беше издадена и заповед за арест на бившия министър на отбраната на Израел Йоав Галант. И двете заповеди са за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и създаде екип, който ще разследва предполагаемите нарушения на човешките права в Газа, като част от прилагания натиск срещу Израел за преустановяване на конфликта.

Бенямин Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък и ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в началото на следващата седмица, отбелязва "Франс прес".

