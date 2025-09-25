Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху лртя по необичаен маршрут, за да пристигне на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като е заобиколил със самолета си въздушното пространство на няколко страни от Централна и Северна Европа, предаде "Франс Прес".
Според дипломатически източник Франция е одобрила искането на Израел да използва въздушното ѝ пространство, но общественодостъпни данни за проследяване на полетите са показали, че самолетът на Нетаняху е прелетял на юг от френското въздушно пространство.
Той е преминал над Южна Гърция, Сицилия, Сардиния и точно над Гибралтарският проток, буквално криволичейки над Средиземно море, вместо да следва обичайния маршрут от Тел Авив до Ню Йорк над Балканите, Северна Италия, Франция и Великобритания.
Израелски медии съобщиха, че това отклонение е целяло да се избегнат страните, подписали Римския статут на Международния наказателен съд - договора, който предвижда, че държавите по него могат да приложат в случай на спешно кацане заповедта за арест на израелския лидер, издадена от МНС. Съдът издаде тази заповед през ноември. Тогава беше издадена и заповед за арест на бившия министър на отбраната на Израел Йоав Галант. И двете заповеди са за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.
Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и създаде екип, който ще разследва предполагаемите нарушения на човешките права в Газа, като част от прилагания натиск срещу Израел за преустановяване на конфликта.
Бенямин Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък и ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в началото на следващата седмица, отбелязва "Франс прес".
Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararının ardından tutuklanma endişesi taşıyan ve BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Netanyahu'yu taşıyan uçak farklı bir rota izledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 25, 2025
✈️ "Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a… pic.twitter.com/RXQzVyxvLa