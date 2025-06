Нетаняху: Победата срещу Иран откри възможности за освобождаване на заложниците в Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че "победата" срещу Иран е открила "много възможности" за освобождаване на заложниците в Ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Искам да съобщя, че както вероятно знаете, след тази победа се откриха много възможности. На първо място, да освободим заложниците", заяви Нетаняху пред служители на израелската агенция за вътрешна сигурност Шин Бет. "Ще трябва също да решим проблема с Газа и да победим "Хамас", но аз вярвам, че ще изпълним и двете мисии", добави израелският премиер.

#Netanyahu Claims Iran 'Victory' Opens Door to #Gaza Hostage Deal

⁰Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Sunday that #Israel’s “victory” in its 12-day war with Iran has created new “opportunities” — including a chance to secure the release of hostages held in Gaza.… pic.twitter.com/SXXsega5pL