Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

25 декември 2025, 16:46
Източник: БТА

С лаб сняг вали в Северна България, по-интензивен - във Враца, Видин, Монтана и Старопланинските проходи, шофирайте внимателно, призоваха от пресцентъра на МВР. От "Пътна полиция" припомниха, че екипите на Агенция „Пътна инфраструктура“ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини, за снегопочистване временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода Превала.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да бъде ограничаван временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, пише в съобщението. Уточнено е, че за повишаване на безопасността на движение и при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. 

Затруднено е движението в няколко прохода на страната

От „Пътна полиция“ препоръчаха шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

По-рано през деня заснежните и хлъзгави пътища затрудняваха движението в много райони на България.

Коледен сняг покри части от България - гледки от празничния ден
41 снимки
Източник: БТА, Росица Илиева    
Сняг Пътна обстановка Северна България Снегопочистване Проходи Пътна полиция Зимни условия Шофьори Ограничения на движението Безопасност на движението
– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
