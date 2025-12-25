Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

С лаб сняг вали в Северна България, по-интензивен - във Враца, Видин, Монтана и Старопланинските проходи, шофирайте внимателно, призоваха от пресцентъра на МВР. От "Пътна полиция" припомниха, че екипите на Агенция „Пътна инфраструктура“ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини, за снегопочистване временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода Превала.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да бъде ограничаван временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, пише в съобщението. Уточнено е, че за повишаване на безопасността на движение и при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Затруднено е движението в няколко прохода на страната

От „Пътна полиция“ препоръчаха шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

По-рано през деня заснежните и хлъзгави пътища затрудняваха движението в много райони на България.