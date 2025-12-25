Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Р ъководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов посети Запорожка област на фона на опитите на руската армия да превземе град Гуляйполе в югоизточния регион.

* Видеото е архивно!

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин, цитиран от Укринформ.

Той съобщи за ожесточени сражения както в самия град, така и за контрол върху логистичните маршрути, които водят към него. Руската армия се опитва да се закрепи в покрайнините на Гуляйполе и да пробие в центъра на селището, добави той.

The head of the Ukrainian intelligence, Budanov visited the frontlines in the Zaporizhzhia. He went to visit Special Forces operators of the Timur Special Unit. pic.twitter.com/Ag4dogg2dH — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 25, 2025

На този фон ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Република Украйна Кирило Буданов посети предни позиции на специалното подразделение на ГУР "Тимур" в Запорожка област, предаде още Укринформ, като се позова на оглавяваната от него служба.

По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, за унищожени украински подземни укрепления, команден център и войници в Гуляйполе.

Градът е една от основните мишени на руската армия в Запорожка област - един от четирите украински региона, които Москва обяви за анексирани, но не контролира изцяло.

Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

Най-ожесточени боеве се водят сега за градовете Покровск и Купянск, съответно в Донецка и Харковска област. Русия твърди че ги е превзела, но Украйна отрича.

В сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от тази сутрин се съобщава за 151 сражения вчера. Най-силен е бил руският натиск на Покровското направление, предаде по-рано Укринформ.

Завчера Украйна обяви, че е изтеглила войниците си от Северск, но запазва огневи контрол върху този град в северната част на източната Донецка област.