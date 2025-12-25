Свят

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

25 декември 2025, 15:34
Р ъководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов посети Запорожка област на фона на опитите на руската армия да превземе град Гуляйполе в югоизточния регион.

* Видеото е архивно!

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин, цитиран от Укринформ.

Той съобщи за ожесточени сражения както в самия град, така и за контрол върху логистичните маршрути, които водят към него. Руската армия се опитва да се закрепи в покрайнините на Гуляйполе и да пробие в центъра на селището, добави той.

На този фон ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Република Украйна Кирило Буданов посети предни позиции на специалното подразделение на ГУР "Тимур" в Запорожка област, предаде още Укринформ, като се позова на оглавяваната от него служба.

По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, за унищожени украински подземни укрепления, команден център и войници в Гуляйполе.

Градът е една от основните мишени на руската армия в Запорожка област - един от четирите украински региона, които Москва обяви за анексирани, но не контролира изцяло.

Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

Най-ожесточени боеве се водят сега за градовете Покровск и Купянск, съответно в Донецка и Харковска област. Русия твърди че ги е превзела, но Украйна отрича.

В сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от тази сутрин се съобщава за 151 сражения вчера. Най-силен е бил руският натиск на Покровското направление, предаде по-рано Укринформ.

Завчера Украйна обяви, че е изтеглила войниците си от Северск, но запазва огневи контрол върху този град в северната част на източната Донецка област.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Източник: БТА, Николай Станоев
Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 12 минути

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 28 минути

Образувано е досъдебно производство

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 2 часа

Случаят е от Хаджидимово

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Свят Преди 2 часа

Причината - най-новата сделка за продажба на оръжия от Америка на Тайван

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 2 часа

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Свят Преди 4 часа

Някои от тях са символични, други - на стойност милиони, дори милиарди долари

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Свят Преди 4 часа

Той е изпълнявал медицинска мисия

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 4 часа

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Снимката е архивна!

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Свят Преди 4 часа

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 4 часа

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

България Преди 5 часа

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

България Преди 5 часа

Снимката е илюстративна

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Свят Преди 6 часа

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 6 часа

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

България Преди 6 часа

Днес е денят, в който християнският свят празнува раждането на Божия син Исус Христос

<p>Късметлията, който спечели&nbsp;джакпота от $1,817 млрд. на&nbsp;лотарията Powerball</p>

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Любопитно Преди 7 часа

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

