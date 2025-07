Пробив в преговорите? Нетаняху с надежда за заложниците на "Хамас"

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху днес изрази надежда, че до няколко дни ще бъде постигнато споразумение за освобождаването на повечето израелски заложници, държани от палестинското движение "Хамас", предаде Ройтерс.

В интервю за американската телевизия "Нюзмакс" израелският премиер уточни, че 50 заложници все още са държани в плен от "Хамас". Предполага се, че 20 от тях са живи.

"Искам да ги прибера всички. В момента имаме споразумение, което предполага, че ще върнем половината от живите и половината от мъртвите", каза Нетаняху. "Остават 10 живи и около 12 мъртви заложници, но ще ги прибера и тях. Надяваме се, че можем да приключим до няколко дни", добави той.

