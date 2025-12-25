Свят

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Градът се смята за родното място на Исус Христос

25 декември 2025, 07:32
Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Колумбиец получи 19 години затвор за

Тайланд и Камбоджа стартираха преговори след 16 дни на кръвопролития

Коща: Забраната на САЩ за издаване на визи е неприемлива мярка между съюзници

Украйна удари завод за експлозиви и склад за дронове в Русия

Коледа се завръща във Витлеем след две мрачни години

С лед две години война хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем, за да отбележат Рождество Христово на фона на крехкото примирие в Газа. През годините Витлеем се е радвал на централното място, което заема в християнската история за живота на Исус.

Той е роден там в обор, защото в хана нямало място за родителите Му, и е бил положен в яслите на животните.

През последните две години туризмът в града драстично намаля, а коледните празници бяха отменени.

"Цял живот съм следил конфликтите в този регион. Роден съм през 60-те години и е тъжно да виждам, че ситуацията сякаш става все по-лоша и по-лоша. И изглежда, че няма решение. Но да, това тук може би е малък поглед към бъдещето, който показва, че хората всъщност могат да живеят заедно в мир. И мюсюлманите, и християните, и, да се надяваме, в бъдеще и евреите", казва пред NOVA Себастиан Берле, турист от Дания.

Източник: nova.bg    
Витлеем Рождество
Последни новини

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 29 минути

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 1 час

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 1 час

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

Свят Преди 10 часа

РСМ уточни, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Свят Преди 10 часа

Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва

<p>Мнозинството руснаци очакват край на войната в Украйна през 2026 г.</p>

Анкета: Мнозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г.

Свят Преди 10 часа

70% от 1600-те анкетирани считат 2026 г. ще бъде по-успешна година за Русия от настоящата

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

България Преди 11 часа

Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството

<p>Стармър призова за солидарност в коледното си послание</p>

Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Свят Преди 12 часа

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

България Преди 13 часа

Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт, подчертават от ЦГМ

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Свят Преди 13 часа

Този ход има голяма символична тежест

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Свят Преди 13 часа

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена

<p>Какво каза Мерц в традиционното си коледно послание</p>

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Свят Преди 13 часа

Германският канцлер призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Свят Преди 14 часа

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона

<p>Путин награди Захарова с орден &quot;За заслуги пред Отечеството&quot;</p>

Путин награди Мария Захарова с орден "За заслуги пред Отечеството"

Свят Преди 14 часа

Захарова празнува днес 50-годишен юбилей

<p>Без &quot;синя&quot;&nbsp;и &quot;зелена&quot;&nbsp;зона по празниците</p>

Безплатно паркиране в София по празниците

България Преди 14 часа

Безплатно ще може да се паркира от днес до 28 декември включително, на 31 декември, както и от 1 януари до 4 януари 2026 г. включително

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

Ситен сняг и мъгла затрудняват движението по прохода "Шипка"

България Преди 14 часа

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода,

