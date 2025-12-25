Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

С лед две години война хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем, за да отбележат Рождество Христово на фона на крехкото примирие в Газа. През годините Витлеем се е радвал на централното място, което заема в християнската история за живота на Исус.

Той е роден там в обор, защото в хана нямало място за родителите Му, и е бил положен в яслите на животните.

През последните две години туризмът в града драстично намаля, а коледните празници бяха отменени.

"Цял живот съм следил конфликтите в този регион. Роден съм през 60-те години и е тъжно да виждам, че ситуацията сякаш става все по-лоша и по-лоша. И изглежда, че няма решение. Но да, това тук може би е малък поглед към бъдещето, който показва, че хората всъщност могат да живеят заедно в мир. И мюсюлманите, и християните, и, да се надяваме, в бъдеще и евреите", казва пред NOVA Себастиан Берле, турист от Дания.